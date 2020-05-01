 

Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом снизился на 56%

01.05.2020, 3:10, Новости дня

Административную границу между оккупированным Россией Крымом и Херсонской областью в марте пересекло в два раза меньше людей, чем в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

“По сравнению с февралем количество пересечений гражданским населением уменьшилось на 56,28%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на 51,23%”, – говорится в сообщении.

По данным министерства, больше всего пассажиров пересекли админграницу через КПВВ “Каланчак” – 20 895 человек, на втором месте “Чонгар” – 16 714. Меньше всего – через КПВВ “Чаплинка” – 3096 человек.

Фото: mtot.gov.ua

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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