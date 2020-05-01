Замглавы Офиса президента Тимошенко: “Эпицентр” захотел перевезти на “Мрії” свой груз. Мы сказали: “Окей, летите”

01.05.2020, 3:10, Новости дня

Роль Офиса президента в доставке из Китая масок и других средств индивидуальной защиты была организационной, затраты на подготовку рейса “Мрії” и закупку товаров несла компания “Эпицентр”. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” 30 апреля заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

“Компания оплатила перевозку из Китая своего товара. Пришли и сказали: “Хотим перевезти на “Мрії” груз. Свой, коммерческий, а также гуманитарный, который мы передадим через Минздрав всем больницам, вы только скажите, в какие вы хотите”. Мы сказали: “Окей, летите, мы в этом заинтересованы”, – сказал Тимошенко.

По его словам, выгода государства была двойной: более 2 млн медицинских масок, тысячи костюмов и спецочков разойдутся по больницам в качестве благотворительной помощи, а госпредприятие “Антонов” заработало деньги от фрахта своего крупнейшего лайнера.

И раньше бизнес участвовал в доставке медицинских товаров противоэпидемического назначения в Украину, но они вывозились более мелкими партиями на небольших самолетах, утверждает он.

“Мы хотели наполнить рынок масками. Вспомните, сколько стоила маска месяц назад, обычная, трехслойная. 20–25 грн. Сейчас ее цена – 8–11 грн. Почему так вышло? Мы дали возможность коммерческим организациям привозить сюда товар”, – пояснил замглавы ОПУ.

Участие президента Владимира Зеленского в церемонии встречи коммерческого груза Тимошенко пояснил тем, что полет “Мрії” после полуторагодичного простоя был событием государственного масштаба.

23 апреля в Гостомель из Китая прибыл крупнейший в мире самолет Ан-225 “Мрія” с товарами медицинского назначения. По словам президента конструкторского бюро “Антонов” Александра Донца, общий вес доставленного в Украину груза составил 103 тонны. На сайте президента в новости о прибытии самолета говорилось: “Борт доставил из китайского города Тяньцзиня более 100 тонн гуманитарного груза”.

29 апреля стало известно, что совладелец “Эпицентра”, нардеп от группы “За майбутнє” Александр Герега разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с “Мрії” в его компании.

В Офисе президента заявляли, что часть товаров медицинского назначения, доставленных в Украину из Китая самолетом”Мрія”, были закуплены коммерческими структурами, а часть груза является гуманитарной.

30 апреля компания “Эпицентр” сообщила, что полностью оплатила перелет “Мрії”, но не хотела это афишировать. Фирма сообщила, что выделяет часть груза медучреждениям в качестве гуманитарной помощи.