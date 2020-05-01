 

Кива утверждает, что его счета не заблокированы

01.05.2020, 3:10, Новости дня

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива заявил журналистам, что суд не блокировал его счета из-за неуплаты судебного сбора, об этом сообщил телеканал NewsOne.

“Я был в банке, мои счета работают. Это все хотелки аутсайдеров, негодяев и преступников, которые ходят по нашей стране… Карточка моя зарплатная работает, а других счетов у меня нет”, – сказал Кива.

22 апреля на счета нардепа наложили арест в связи с ложным обвинением в адрес херсонской антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сообщили юристы из компании “Миллер”. “Украинская правда” привела текст постановления об аресте средств должника.

26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Гандзюк против нардепа, который в эфире телеканала “Еспресо” заявил, что “Гандзюк сидела на разворованном городском бюджете”. Суд обязал Киву опровергнуть сказанное им и взыскать в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Трамп: отдельные регионы США вернутся к нормальной жизни быстрее остальных

06.04 / Вирусолог назвал потерю обоняния возможным симптомом COVID-19

20.04 / Житель Воронежа на самоизоляции выиграл в лотерею 8 млн рублей

15.04 / МЭР предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД

06.04 / Гутерриш заявил, что в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

13.04 / Пасха в условиях коронавируса

14.04 / Опубликован трейлер фильма «Доктор Лиза»

01.04 / Абрамченко заявила о прохождении пикового спроса на продукты в торговых сетях

05.04 / Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыля

27.04 / Попова связала снятие режима самоизоляции с поведением на майские праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска