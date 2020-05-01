Кива утверждает, что его счета не заблокированы

01.05.2020, 3:10, Новости дня

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива заявил журналистам, что суд не блокировал его счета из-за неуплаты судебного сбора, об этом сообщил телеканал NewsOne.

“Я был в банке, мои счета работают. Это все хотелки аутсайдеров, негодяев и преступников, которые ходят по нашей стране… Карточка моя зарплатная работает, а других счетов у меня нет”, – сказал Кива.

22 апреля на счета нардепа наложили арест в связи с ложным обвинением в адрес херсонской антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сообщили юристы из компании “Миллер”. “Украинская правда” привела текст постановления об аресте средств должника.

26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск отца Гандзюк против нардепа, который в эфире телеканала “Еспресо” заявил, что “Гандзюк сидела на разворованном городском бюджете”. Суд обязал Киву опровергнуть сказанное им и взыскать в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.