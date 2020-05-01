Коронавирус любит, когда мы трогаем лицо руками. Вот почему

01.05.2020, 3:06, Разное

Возбудители различных инфекций могут попадать в наш организм через слизистые оболочки носа, рта и глаз. Важнейшую роль в этом механизме передачи болезней играет то, что мы часто трогаем лицо немытыми руками.

Новая коронавирусная инфекция – одна из болезней, распространение которой зависит от уровня личной гигиены. Во всем мире рекомендации по ее профилактике указывают, что заражение происходит, в том числе, при касании руками носа, рта или глаз. Роспоотребнадзор и американские CDC советуют часто мыть руки с мылом, применять антисептики для рук, не трогать лицо.

Обозреватель портала Gizmodo разбирался, какую роль касания лица играют в передаче инфекций. Небольшое исследование 2015 года показало, что люди трогают лицо в среднем 23 раза в час. Около половины этих касаний затрагивает слизистую оболочку. Другая научная работа установила, что в общественном транспорте люди касаются поверхностей, которые могут быть заражены вредоносными организмами, в среднем 3,3 раза в час, а нос и рот – 3,6 раз в час.

Среди инфекций, которые могут передаваться с грязными руками норовирусная инфекция, гепатит A, ОРВИ (сотни вирусов, в частности, риновирусы, аденовирусы, реовирусы) и грипп, острый эпидемический конъюнктивит, стафилококковая инфекция, паразитические черви и не только.

Ученые установили, что люди, которые реже трогают лицо, примерно на 80% реже болеют сезонным гриппом по сравнению с людьми, которые делают это наиболее часто. Расстаться с этой привычкой может быть сложно, поэтому нужно приучиться регулярно мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд. Защитное действие оказывают и медицинские маски. От касания слизистых руками частично защищает и ношение медицинской маски.

«Мы не знаем многих вещей о новом коронавирусе. В то же время, мы знаем, что те, кто заболел, не должны ходить на работу и в школу, они должны оставаться дома. И люди должны мыть руки часто и избегать касаний лица», – сказал Роберт Алмер (RobertAmler), декан Медицинской школы Нью-йоркского колледжа медицинской науки и практики, комментарии Gizmodo.