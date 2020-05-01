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01.05.2020, 3:05, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Обязанности главы правительства переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Об этом Мишустин сообщил в четверг в эфире канала «Россия 24». Премьер-министр заявил, что уходит на самоизоляцию.

За последние сутки в России выявлено более семи тысяч случаев заражения коронавирусом. 101 человек умер. Общее число инфицированных с начала вспышки достигло 106 498 человек. Умерли 1073 заболевших, выздоровели 11 619 человек.

Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом – за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 3093 жителей столицы.

  • Радио «Свобода»

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