 

Скончалась солистка группы “Фристайл” Нина Кирсо

01.05.2020, 2:59, Новости дня

В украинской Полтаве скончалась после тяжелой продолжительной болезни солистка популярной в свое время поп-группы "Фристайл" Нина Кирсо. Летом 2018 года она перенесла инсульт, после которого впала в кому.

О кончине исполнительницы сообщил участник группы Сергей Кузнецов. По его словам, ее вклад в жизнь группы и каждого ее участника невозможно переоценить — песни в исполнении Нирны Кирсо знали и любили не только в СССР, но и во многих странах мира. Она была и соавтором многих композиций группы.

Группа "Фристайл" — советская и украинская группа из Полтавы, созданная в 1988 году. Нина Кирсо работала в коллективе со времен его основания и оставалась вокалисткой группы вплоть до болезни, передает РИА Новости.



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