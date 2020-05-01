Кто множит фейки в канун Дня Победы?

01.05.2020, 2:59, Новости дня

Внимание, повышенный спрос, количество ограничено: так популярный интернет-магазин пишет о тканевых защитных масках, внимание к которым привлекает не только и не столько скидка до 600 рублей за штуку, но и, скажем так, нестандартный дизайн -черный кант по кромке и кумачовая основа со вставкой в виде Ордена Отечественной войны. Плюс еще один элемент — Георгиевская лента. Ясное дело, модель специально к юбилейной дате, и желающих приобрести такую немало. Хотя реакция общественности, мягко говоря, неоднородная.

Многие, судя по отзывам, уверены в том, что священным символам на пресловутой маске не место. Налицо попытка заработать, совместив коронавирусные тренды с атрибутикой великого праздника.

Ну и, что называется, в тему. То ли новости, то ли слухи из Ханты-Мансийского автономного округа. Местные казаки, как утверждается, планируют специальные рейды против тех, кто использует все те же ленты неподобающим образом — в качестве декоративных аксессуаров. И более того, они, якобы, получили право их изымать без лишних церемоний. Конечно, это очередной фейк — их в преддверии Дня Победы еще больше расплодилось.

Якобы, какой-то Александр из Нижневартовска поделился с ханты-мансийской прессой информацией о том, что казаки будут срывать Георгиевские ленточки с антенн, пачек макарон в магазинах и так далее — отовсюду, где сочтут неуместным символ Победы.

Разъяснять, что Георгиевский ленточке не место, допустим, на горлышке бутылки со спиртным, казаки будут, это и атаманы подтверждают. Но никакой агрессии.

Первоисточник скандала найден – это журналист, который попросил не называть издание, откуда он, и изменить имя и фамилию на "Евгений Крюков".

"Если один из казаков отрицает участие своих товарищей в готовящейся акции, это его право. Но то, что этого не будут делать другие казаки — никакой уверенности у отдельных казаков быть не может", — заюлил источник.

А вот в Таганроге перед праздниками провели целое служебное расследование. Почему на баннере социально-культурного центра "Приморский" в левом верхнем углу изображены солдаты вермахта и фашистский танк?

"Подготовка баннера "Таганрог — город воинской славы" осуществлялась наемным сотрудником в режиме удаленного доступа, в связи с чем и была допущена ошибка — размещение фотографий, имеющих отношение к гитлеровской армии. В этот же день баннер был демонтирован" — заверила руководитель пресс-службы администрации города Таганрога Елизавета Куповых.

Руководителю центра и заместителю директора, которые сейчас трубки не берут, объявили выговор, при этом даже без штрафа. Может быть, потому, что скандальный баннер быстро сняли?

А вот в Крыму вокруг монумента жертвам Великой Отечественной войны украинские блогеры "слепили" настоящий опасный фейк. Якобы, гранитные плиты были выброшены на свалку на границе с Карадагским заповедником. "Вот конкретно по данному мемориалу требовалась замена двух гранитных плит — они были сломаны в 2012 году, потом склеены. Мы обратились к неравнодушному жителю, который за свои средства провел работы, восстановил плиты", — пояснил начальник управления территории администрации города Феодосия Игорь Иванов. Активист Нариман Алиев уточнил: "Мы вывозили остатки, оставили, чтобы рабочие забрали их. В этот момент кто-то там гулял с собакой, сфотографировал вот это".

То есть, памятник никто никуда не выбрасывал — просто ремонт треснувших плит. А киевские и не только СМИ пытаются бросить тень на историческую память в канун Дня Победы.

"Каждый год предпринимается информационная атака, прежде всего, в интернет-среде, направленная на то, чтобы как-то дискредитировать, дезавуировать, опошлить, обсмеять стремление россиян достойно отметить День победы. Если украинский сюжет рассчитан на население Украины и Польши, соответственно, надо понимать, что это европейская и американская заказная, очевидно, история", — считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

А вот кто эти маски печатает, с орденом Великой Отечественной войны? Если это маркетинговый ход, то весьма сомнительный. Странных акцентов и фейков в майские праздники всегда хватает, а тут они вдобавок помножились на "коронавирусный тренд", и от этого стали еще нелепее. Потому что никаким вбросам не сорвать ни грядущий праздник, ни Георгиевские ленточки.