Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

01.05.2020, 2:53, Новости дня

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, информирует телеканал Fox News.

«Мужчины с винтовками» штурмуют Капитолий Мичигана из-за установленных в связи с распространением коронавируса ограничений. По версии телеканала, рост напряженности может быть связан с намерением законодателей штата обсудить возможность продления срока действия декларации о необходимости самоизоляции, информирует Fox News.

Демонстранты с американскими флагами и самодельными плакатами сначала собрались снаружи Капитолия в городе Лансинг (штата Мичиган), затем потребовали, чтобы их впустили в здание. Некоторые скандировали: «Впустите нас», – сообщают Detroit News.

«Я люблю свободу. В Америке мы должны быть свободны. Не позволяйте им пытаться защитить нас от самих себя», – сообщил 66-летний Деннис Сиглер из Мейсона. При этом он признался, что пришел на акцию протеста из уважения к другим участникам, а не потому, что беспокоится о COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания).

Сенатор-демократ Дэйна Полеханки опубликовала в своем Twitter фотографию «кричащих вооруженных демонстрантов». «Прямо надо мной кричат люди с винтовками. Некоторые из моих коллег, у которых есть пуленепробиваемые жилеты, носят их. Я никогда не ценила нашу охрану так высоко, как сегодня», – написала Полеханки.

Напомним, в среду число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне. О первой смерти от коронавируса в США стало известно 6 февраля.