Мнение: Черный чемоданчик

01.05.2020, 2:45, Разное

Чемоданчик, который часто упоминается при разборе историй, выглядит так:

Старые читатели в курсе, но могут наглядно увидеть.

Набор каждого черного чемоданчика индивидуален, иногда там бывают самые изуверские инструменты.

Вот это стандартный набор:

1. Клещи,

которыми тянутся гарантии и обещания, за невыполнение которых огреют скалкой.

2. Пила,

которой пилится мозг, особенно непонятливый и упрямый.

3. Набор щипцов

и щипчиков – для вытягивания нужных эмоций и слов.

4. Игла под ногти,

с помощью которой извлекаются извинения.

5. Нож в сердце,

которым добываются непростые решения.

6. Скалка

– способ добиться своего дешево и сердито.

7. Набор шпилек,

чтобы подкалывать партнера, направляя его.

8. Удавка,

которой давят на чувство долга.

9. Нож к горлу,

для предложений, от который невозможно отказаться.

10. Молоток по темечку,

который чередуют с пилой, чтобы втолковать и вколотить главное.

Знакомые инструменты, друзья?

Приведете примеры?