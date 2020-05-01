 

Мнение: Черный чемоданчик

01.05.2020, 2:45, Разное

Чемоданчик, который часто упоминается при разборе историй, выглядит так:

Старые читатели в курсе, но могут наглядно увидеть.

Набор каждого черного чемоданчика индивидуален, иногда там бывают самые изуверские инструменты.

Вот это стандартный набор:

1. Клещи,

которыми тянутся гарантии и обещания, за невыполнение которых огреют скалкой.

2. Пила,

которой пилится мозг, особенно непонятливый и упрямый.

3. Набор щипцов

и щипчиков – для вытягивания нужных эмоций и слов.

4. Игла под ногти,

с помощью которой извлекаются извинения.

5. Нож в сердце,

которым добываются непростые решения.

6. Скалка

– способ добиться своего дешево и сердито.

7. Набор шпилек,

чтобы подкалывать партнера, направляя его.

8. Удавка,

которой давят на чувство долга.

9. Нож к горлу,

для предложений, от который невозможно отказаться.

10. Молоток по темечку,

который чередуют с пилой, чтобы втолковать и вколотить главное.

Знакомые инструменты, друзья?

Приведете примеры?

Источник: Эволюция



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Огромные очереди за едой: в США из-за коронавируса начался голод

28.04 / Названы смартфоны Xiaomi и Redmi с новой опцией Super Wallpap в MIUI 12

26.03 / Все прилетающие в Россию из стран, где есть больные COVID-19, будут сдавать анализы в аэропорту

28.04 / Биолог Обласова о феномене антипрививочников: “миллионы мух не могут ошибаться”

19.04 / Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М

08.04 / Исследователи: Многих мужчин привлекают дефекты женской речи

16.04 / Мнение: Цензура?

09.04 / В Google заявили о росте популярности дронов для доставки товаров

30.04 / Мнение: Может, теперь иначе будут относиться к толстым людям?

03.04 / Мнение: Молодые люди умирают от COVID-2019 запросто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска