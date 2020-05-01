Мнение: Черный чемоданчик
01.05.2020, 2:45, Разное
Чемоданчик, который часто упоминается при разборе историй, выглядит так:
Старые читатели в курсе, но могут наглядно увидеть.
Набор каждого черного чемоданчика индивидуален, иногда там бывают самые изуверские инструменты.
Вот это стандартный набор:
1. Клещи,
которыми тянутся гарантии и обещания, за невыполнение которых огреют скалкой.
2. Пила,
которой пилится мозг, особенно непонятливый и упрямый.
3. Набор щипцов
и щипчиков – для вытягивания нужных эмоций и слов.
4. Игла под ногти,
с помощью которой извлекаются извинения.
5. Нож в сердце,
которым добываются непростые решения.
6. Скалка
– способ добиться своего дешево и сердито.
7. Набор шпилек,
чтобы подкалывать партнера, направляя его.
8. Удавка,
которой давят на чувство долга.
9. Нож к горлу,
для предложений, от который невозможно отказаться.
10. Молоток по темечку,
который чередуют с пилой, чтобы втолковать и вколотить главное.
Знакомые инструменты, друзья?
Приведете примеры?
Источник: Эволюция
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