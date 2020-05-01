 

В Москве скончались еще 47 пациентов с коронавирусом

01.05.2020, 2:40, Разное

В Москве скончались еще 47 пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице достигло 658. За прошлые сутки в Москве умерли 65 зараженных коронавирусом. Рекордное число погибших пациентов в городе фиксировали 28 апреля — 67 человек.

Москва занимает первое место в стране по числу заражений COVID-19. С начала эпидемии инфекция в столице подтвердилась у 53,7 тысяч человек, больше пяти тысяч уже вылечились. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что она могла выйти на пик заболеваемости. По его мнению, столица в ситуации с коронавирусом прошла, «в лучшем случае, четверть пути».

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Источник: Новая газета



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