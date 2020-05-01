 

“Даже не может ходить”: врачи в шоке от данных о выписке Бабкиной

01.05.2020, 2:31, Разное

Несмотря на прогресс в лечении, о выписке артистки говорить рано. Звезде еще предстоит наблюдаться у врачей.

“Держится она молодцом, но пока даже не может ходить!” – цитирует медиков Starhit. Надежда Бабкина питается самостоятельно. Кроме того, ей помогает сиделка.

Видеться с исполнительницей родные по-прежнему не могут. Для посторонних больница закрыта. Однако знаменитость созванивается с близкими. Медики каждый день внимательно наблюдают за ее состоянием.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Мар 2019 в 4:04 PDT

По словам врачей, у нее еще есть слабость. Когда состояние певицы станет лучше, ее планируют перевести из стандартной в ВИП-палату, где меньше контроля.

Напомним, Надежда Бабкина попала в больницу месяц назад. Артистку увезли из дома в тяжелом состоянии и практически сразу подключили к аппарату ИВЛ. У звезды обнаружили двустороннюю пневмонию.



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