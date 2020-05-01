Мнение: Отчет МО РФ о коронавирусе в армии

01.05.2020, 2:18, Разное

МО РФ выпустило большой отчет о ситуацию с коронавирусом в армии. Всего, с начала эпидемии в войсках заболело 1068 человек. Если считать с курсантами – 1140. Умерших нет.

Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (по состоянию на 30 апреля 2020 г.)

1. Эпидемиологическая обстановка в Вооруженных Силах

В рамках борьбы с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств.

Развернуты 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии и сформированы оперативные группы по мониторингу и оперативному реагированию.

Для диагностики развёрнуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тест-исследований.

Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов.

В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих.

Для своевременного лечения инфекционных больных подготовлено к развёртыванию 7 мобильных подразделений на 700 мест. Выделено 86 врачебно-сестринских бригад.

Весь личный состав Вооруженных Сил РФ по прибытию на службу в обязательном порядке проходит медицинский осмотр с замером температуры тела.

2. Военными медиками в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Минобороны России по мере поступления тест-систем проводится превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала.

В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля с.г. установлено 1068 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение:

в госпиталях Минобороны России – 342 чел.

в изоляторах по месту службы – 250 чел.

в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 чел.

изолированы на дому – 466 чел.

выздоровело – 109 чел. (за весь период).

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – 2 чел. (в т.ч. 1 чел. на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)), в состоянии средней тяжести – 11 чел.; остальные – без симптомов заболевания.

2.1 Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования 1140 чел., из которых проходят лечение:

в госпиталях Минобороны России – 413 чел.

в изоляторах по месту службы– 600 чел.

в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 чел.

изолированы на дому – 114 чел.

выздоровело – 2 чел.

Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений.

2.2. Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования 283 чел., из которых проходят лечение:

в госпиталях Минобороны России – 26 чел.

в изоляторах учебных заведений – 0 чел.

в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 чел.

в домах отдыха Минобороны России – 247 чел

выздоровело – 1 чел.

Состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений.

2.3 Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 285 чел., которые проходят лечение:

в госпиталях Минобороны России – 30 чел.

в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 32 чел.

изолированы на дому – 210 чел.

в домах отдыха Минобороны России – 13 чел.

выздоровело – 10 чел. (за весь период).

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4. Строительство многофункциональных медицинских центров Минобороны России

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 19 марта осуществляется строительство, оснащение необходимым медицинским оборудованием и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны России на территории военных госпиталей Западного (6 центров), Южного (3 центра), Центрального (3 центра) и Восточного (4 центра) военных округов емкостью 1600 мест.

По состоянию на 30 апреля построены и переданы в эксплуатацию 8 многофункциональных медицинских центров (Нижний Новгород, Одинцово Московской обл., Подольск, Смоленск, Волгоград, Новосибирск, Уссурийск и Оренбург).

До 15 мая будут введены в строй 8 медицинских центров.

NB! Один из них как раз у нас после майских праздников должны открыть.

5. Мероприятия по дезинфекции с привлечением войск радиационной, химической и биологической защиты

На территории Российской Федерации:

Московский гарнизон:

Сводным подразделением по дезинфекции обработано 110 самолетов ВТА и 1203,6 тонн грузов, прибывших из эпидемически неблагополучных районов.

Подразделениями войск РХБ защиты проведена дезинфекция 365 единиц техники и 7115,7 кв.м. помещений. Всего (нарастающим итогом) обработано 5982 ед. техники и 206323,2 кв.м. помещений.

В военных округах:

В военных округах силами и средствами войск РХБ защиты продолжается дезинфекция объектов военной и гражданской инфра­структуры.

К выполнению дезинфекционных мероприятий в воен­ных округах и СФ привлекалось: личного состава – 1 602 чел.; ВВСТ -422 ед., продезинфицировано 1913 объектов (674 819 кв.м).

(Всего обработано 69 599 объекта (9 079 777,2 кв.м).

Силами подразделений войск РХБ защиты проведена дезинфекция объектов и территорий 3 ВУЗ МО РФ:

Казанское высшее танковое командное училище (г. Казань) (6000 кв.м.);

филиал Нахимовского военно- морского училища г. Мурманск (6752 кв.м);

учебный центр Тюменского высшего военно­инженерного командного училища (п. Озеро Андреевское, Тюменская область) (1200 кв.м.);

Соединениями и воинскими частями войск РХБ защиты военных округов и Северного флота оказана помощь в проведении профилактической дезинфекции на 12 предприятиях ОПК:

ЗВО – 2 («Ярославский моторный завод», г. Ярославль; АО « ОДК КЛИМОВ», г. Санкт-Петербург)',

ЮВО – 8 (АО «Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады», г. Волгоград; ОАО «275 авиационный ремонтный завод», г. Краснодар; «570 АРЗ» филиал АО «218 АРЗ», г. Ейск; ФГУП «РНИИРС», г. Ростов-на-Дону; АО «НТП Авиатест», г. Ростов-на-Дону; АО «ПКП ИРИС», г. Ростов-на-Дону; АО «ВНИИ Градиент», г. Ростов-на-Дону; ПАО «ТАНКТ им. Г.М. Бериева», г. Таганрог);

ВВО – 1 (ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод»);

СФ – 1 (АО «Промышленные технологии», г. Северодвинск).

Всего (нарастающим итогом) обработано 105 предприятий ОПК.

Подразделениями войск РХБ защиты военных округов проведена профилактическая дезинфекция на 101 объекте гражданской инфра­структуры: ЗВО – 7; ЮВО – 17; СФ – 77.

В резерве для оказания помощи субъектам Российской Федерации находятся 5 бригадных и 12 полковых сводных отрядов.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации, более 220 военнослужащих-специалистов войск РХБ защиты и военных медиков оказывают содействие в борьбе с распространением COVID-19 иностранным государствам.

http://mil.ru/covid/bulletins.htm – полностью по ссылке

Стоит отметить, что пока нет информации что болезнь как-то повлияла на критические элементы военной инфраструктуры, как это уже произошло в США или Франции.

И еще из накопившегося по коронавирусу.

1. Математическое моделирование распространения коронавирусной инфекции – https://nkj.ru/open/38644/

2. Польша поддержала коронавирусные обвинения США в адрес Китая – https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/28042020-virusnyy-chernobyl-polsha-podderzhala-informatsionnuyu-ataku-ssha-na-kitay/ (еще бы Польша не поддержала)

3. Ноам Хомский о коронавирусе – https://aftershock.news/?q=node/860262&full (виноват Трамп, но если бы выбрали Берни Сандерса…на деле, не Трамп мешал Сандерсу выдвинуться, а руководство его партии, в которой он состоит).

4. Регион №62. Три недели самоизоляции – Неделя 2 https://cont.ws/@alextires/1639674 – Неделя 3 https://cont.ws/@alextires/1640380 – Неделя 4 – https://cont.ws/@alextires/1648932

5. Экономический обзор. Апрель 2020 – https://prometej.info/ekonomicheskij-obzor-aprel-2020/ (о том, как история с коронавирусом усугубляет негативные экономические тенденции)

6. В США идет банкротство больниц из-за ситуации с коронавирусом – https://russian.rt.com/inotv/2020-04-30/Fox-News-v-SSHA-bolnici (рыночек порешал)

7. Повторное использование медицинских масок – https://prof-afv.livejournal.com/13723.html Плюс мнение на этот счет от одного из читателей:

1) Одноразовые маски можно дезинфецировать двумя простыми способами – запеканием в духовке при температуре около 65-85 градусов в течение 30 минут и облучением УФ-лампой, если она имеется. Первый способ более доступен для населения, духовки есть практически у всех . В некоторых исследованиях указывается, что микроволновые печи также надежно дезинфецируют маски. Справедливости ради, большая часть исследований сосредоточены на масках N95, имеющих более высокий уровень защиты, чем обычные медицинские маски. Эти исследования показывают, что после выпечки и обработки ультрафиолетом маски не теряют фильтрующей способности. Про обычные медицинский маски нельзя сказать то же самое, просто потому что я не видел исследований, но, скорее всего, маски сохраняют свое качество после температурного воздействия.

2) Даже если качество масок немного снижается, то ничего страшного в этом нет, если 85-90% людей носят маски. Даже самые простые марлевые или х/б-маски вполне достаточны для повседневного использования. Такие маски можно стирать для более надежной дезинфекции. В чем же дело, почему х/б масок достаточно для защиты населения? Все дело в математике распространения вируса.

Скорость распространения вируса зависит от индекса репродукции R0 – среднее число человек, зараженных одним переносчиком вируса. Для нового коронавируса по последним прикидкам это число составляет от 4 до 9, что значительно больше, чем 1.5-2 для гриппа. В приближении, R0 зависит от вероятности передачи вируса при контакте двух человек, один из которых является носителем вируса. Допустим, что при контакте без масок вероятность равна 100%. Если же оба носят маски, то маска служит как двойной фильтр. Допустим, что маска очень плохая и задерживает 10% капель или частиц вирусного аэрозоля. В таком случае вероятность передачи вируса уже не 100%, а 90%*90%=81%, то есть на 19% лучше, чем без маски.

В реальности же, в исследованиях тестировали маски, пошитые из футболок – их фильтрующая эффективности в зависимости от ткани колеблется от 50% до 75%, что значительно меньше 95-99% у медицинских масок. Но из-за двойной фильтрации, если оба контактирующих носит маски, вероятность заражения снимажется на 75-95%. Это выражается в снижении индекса R0 с 4-9 до 0.2-2, если все будут носить маски, и носить соблюдая правила. В среднем можно ожидать снижения R0 до уровня ниже 1, что достаточно для постепенного гашения эпидемии – средний переносчит вируса заражает менее, чем одного человека, из-за чего постепенно вирус выдыхается.

Обязательное ношения масок должно стать обязательным требованием после окончания самоизоляции. Исследования показывают, что 80% ношение масок не дает эпидемии распространиться. Пример Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, Чехии показывает, что обязательное ношение масок – крайне эффективный метод борьбы с эпидемиями, даже если не у всех есть медицинские маски.