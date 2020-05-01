Мнение: Почти сенсация. Мишустин

01.05.2020, 2:15, Разное

Сегодня сообщили (сам Мишустин и сообщил), что премьер России пал очередной жертвой ковида (возможно, юбилейной – стотысячной). Тут же многие кинулись проводить параллели, естественно, с Англией – мол, и мы не лыком шиты! И у нас премьер заболел! Россия – в тренде!

Но мне эта аналогия представляется сильно натянутой. Во-первых, не совпадают должности – по сути, а не по названию. Английский Борис Джонсон – реальный глава правительства и человек, стоящий во главе исполнительной власти страны (плюс еще и депутат – лидер правящей партии). А Мишустин? Кто это?! Достаточно посмотреть в течение хотя бы апреля, как ПУТИН каждую неделю проводил селекторы с министрами, отдавая указания, поручения и требуя исполнения – чтобы понять раз и навсегда, кто в России управляет – причем напрямую, в ручном режиме – правительством. Мишустин в системе власти занимает позицию непонятного клоуна, а понятие “премьер” в РФ давно уже полностью обессмыслилось. По факту российский “премьер” – пятое колесо в телеге; поэтому с Джонсоном равнять Мишустина никак не приходится.

Но и второй вопрос, не менее пикантный: а как, собственно, Мишустин заразился? Про Джонсона как раз в этом плане все было понятно: Джонсон ведь с самого начала позиционировал себя почти как “ковидо-диссидент”, он словно нарочно лез “в самое пекло” – постоянно встречался с избирателями и даже больными (!), жал всем руки, лез чуть ли не целоваться, ездил по стране, участвовал вживую (а не из бункера, как Путин) во всяких сборищах – в общем, когда его “накрыло”, никто не удивился.



Борис Джонсон не думал, что заболеет

А Мишустин?! Про него самый парадокс в том, что он-то как раз НИКУДА не лез! Наоборот – все околокремлевские лизоблюды недоумевают и говорят, что Мишустин уже, почитай, месяц как находился в добровольной самоизоляции – никуда не ездил, ни с кем не встречался, совещания – как Путин, по видеосвязи… Как он умудрился подхватить вирус?

Другими словами – а болеет ли он на самом деле? Или его болезнь – “дипломатическая”?

Может быть, старика Мишустина просто таким образом убирают с доски? Типа – порулил, дай другому, а “болезнь” – всего лишь удобный повод?

Темное и мутное дело, как и все в росвласти. Впрочем, должность премьера в РФ – настолько незначительная и бессмысленная, что долго судить и рядить нет никакого резона. Разве что надо пожелать “премьеру” здоровья – оно ему в любом случае понадобится. Быть петрушкой в БД – работа вредная.