BI – новые вспышки заболевания и ухудшение кризиса — Цукерберг объяснил, чем грозит ранний выход из самоизоляции

01.05.2020, 2:10, Новости дня

Слишком стремительный выход из режима самоизоляции может обернуться новыми вспышками коронавируса и более серьёзными последствиями для сфер здравоохранения и экономики, считает глава Facebook Марк Цукерберг. Как отмечает Business Insider, в период пандемии компания заполучила огромное количество новых пользователей. И часть этой активности уйдёт, когда ограничения будут сняты, признаёт предприниматель.



Reuters

В среду 29 апреля компания Facebook обнародовала данные о своих доходах в первом квартале 2020 года. И хотя показатели были весьма достойные, основатель одной из самых популярных соцсетей Марк Цукерберг начал своё выступление с «мрачного прогноза», касающегося угрозы слишком раннего выхода из режима социального дистанцирования, пишет Business Insider.

«Я опасаюсь, как бы слишком стремительный выход из режима самоизоляции гарантированно не повлёк за собой новые вспышки заболевания и ещё более серьёзные последствия для сфер здравоохранения и экономики», — заявил Цукерберг. Также предприниматель предположил, что действие последствий текущей пандемии мир будет наблюдать куда дольше, чем люди думают.

Как напоминает издание, комментарии Цукерберга резко выделяются на фоне недавних заявлений ещё одного важного лица американской IT-сферы Илона Маска. Последний, напротив, выразил возмущение режимом самоизоляции и потребовал в Twitter, чтобы власти «вернули народу свободу».

Говоря об экономических показателях Facebook за минувший квартал, Цукерберг признал, что в условиях кризиса в марте прибыли от рекламы было куда меньше. Во-первых, цены на размещение пришлось снизить, а во-вторых, многие бизнесы, особенно в таких сферах, как туризм и автопродажи, сейчас отказываются от рекламы в соцсетях.

Тем не менее в период пандемии пользователей у непосредственной продукции Facebook, включая платформы WhatsApp и Instagram, существенно прибавилось. В первом квартале общее число людей, использующих хотя бы один продукт детища Цукерберга в месяц, достигло 2,99 млрд. По мнению компании, режим самоизоляции способствовал тому, что всё больше людей по всему миру начали искать способ поддерживать связь со своими близкими и узнавать последние новости о пандемии.

Даже технологии виртуальной реальности, которые в обычной жизни пока не смогли завладеть вниманием массовой аудитории, сейчас приобретают всё большую популярность. Так, в графе «другие доходы» Facebook, в которую входит продажа техники, вроде очков виртуальной реальности Oculus VR, наблюдается рост на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам Цукерберга, пока люди не могут свободно перемещаться в реальной жизни, им нравятся технологии, благодаря которым схожие эмоции можно получить и дома. Впрочем, предприниматель не предвидит долгосрочного роста популярности технологий виртуальной реальности и признаёт, что его компания потеряет многих пользователей, когда пандемия будет взята под контроль.

«По нашим оценкам, мы потеряем по меньшей мере часть этой возросшей активности, когда в будущем различные ограничения для соблюдения режима самоизоляции будут ослаблены», — цитирует Цукерберга Business Insider.