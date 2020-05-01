Авиаконцерн Boeing решил выпустить облигации на 25 млрд долларов

01.05.2020, 2:08, Новости дня

Американская авиастроительная корпорация Boeing выпустит облигации на сумму 25 млрд долларов для привлечения средств в условиях пандемии, сообщило Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, руководство компании старается увеличить ликвидность в условиях кризиса, вызванного резким спадом пассажирских авиаперевозок и приостановкой эксплуатации после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

По данным Reuters, Boeing также изучает возможность оформить заявку на получение финансовой помощи в рамках федеральной программы поддержки системообразующих предприятий, играющих важную роль в обеспечении национальных интересов США.

Ранее крупнейший завод Boeing остановили на неопределенный срок.

С начала 2020 года рыночная стоимость Boeing упала на 70%. Авиаконцерн запросил у властей США многомиллиардную помощь, однако получил отказ. В результате компания решила сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры. Boeing также временно прекратил выплату дивидендов своим акционерам.