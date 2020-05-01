 

Мнение: Когда в Берлине будет грохотать русская канонада

01.05.2020, 2:00, Разное

“…А вот, когда в Берлине будет грохотать русская канонада, и солдаты будут сражаться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая дверью…” Генрих Мюллер, “Семнадцать мгновений весны”.

Похоже, что высшее руководство России будет скоро руководствоваться этой вполне нехитрой логикой. И внезапное заболевание коронавирусом – очень даже удобный повод пересидеть-перележать неясные времена.

Хотя, конечно, иногда болезнь – это только болезнь.

Источник: Эль Мюрид



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