 

“Укргазвидобування” отчиталось о сохранении прошлогоднего уровня добычи газа, несмотря на кризис из-за коронавируса

01.05.2020, 1:56, Новости дня

Входящая в группу “Нафтогаз” компания “Укргазвидобування” сообщила о сохранении прошлогоднего уровня добычи газа, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. 

В компании подчеркнули, что в январе – марте 2020 года добыча сократилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – до 3,4 млрд м³ газа. Добытый газ поставлялся населению и предприятиям теплокоммунэнерго (стоимость газа для граждан и предприятий ТКЭ ниже, чем для промышленных потребителей).

“Сегодня добывающая отрасль переживает непростые времена. Во-первых, из-за кардинального сокращения спроса на локальных и международных рынках цены на нефть и газ находятся на рекордно низком уровне. Для потребителей это положительная новость. Однако для добывающих компаний это сокращение доходов и, как следствие, сворачивание инвестиций. Во-вторых, из-за пандемии коронавируса подрядные организации не всегда могут придерживаться договорных сроков работ и поставок”, – заявил первый замдиректора “Укргазвидобування” Александр Романюк.

Он добавил, что до конца года компания “почувствует негативное влияние этих факторов на производственные показатели”.

“Мы активно работаем над тем, чтобы уменьшить последствия кризиса. Сервисный контракт, который мы заключили с международной компанией Expert Petroleum, позволит привлечь иностранные инвестиции и практики управления истощенными месторождениями уже в этом году”, – заверил Романюк.

“Укргазвидобування”, 100% акций которой принадлежит НАК “Нафтогаз України”, является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивает около 75% общей добычи газа.

В январе компания сообщала, что пять ее крупнейших месторождений – Шебелинское, Западно-Крестищенское, Яблуновское, Ефремовское и Мелеховское – истощены на 79–90%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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