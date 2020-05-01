“Новороссия” и “Бандеровская Украина”. СБУ накануне годовщины событий 2 мая в Одессе изъяла листовки у пророссийских активистов

01.05.2020, 1:56, Новости дня

Накануне годовщины событий 2 мая в Одессе у активистов движения “Куликово поле” обнаружили и изъяли печатную продукцию, содержащую антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера. Об этом 30 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Пророссийские силы намеревались устроить провокационную акцию, утверждают правоохранители.

“Одним из направлений антигосударственной активности должно было стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой республики Новороссия и силового захвата государственной власти”, – говорится в сообщении пресс-центра.

В частности, изъяты листовки, на которых изображено разделение Украины на фейковые “республику Новороссия” и “Бандеровскую Украину”, наклейки с надписями “Одесса – русский город” и “Одесса – Новороссия”, символика с пропагандой тоталитарного режима, газета “Новороссия” и другая “запрещенная законодательством продукция”.

Фото: ssu.gov.ua

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими сепаратистами. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые напали на участников марша “За единую Украину”. Первый погибший из числа проукраинских митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического оружия. Обе стороны возводили баррикады, забрасывали оппонентов брусчаткой, “коктейлями Молотова”. При этом антимайдановцы стреляли из автоматического оружия под прикрытием милиции.

После этого эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был установлен палаточный городок Антимайдана. Сторонники сепаратистов укрылись в Доме профсоюзов, с крыши здания бросали “коктейли Молотова” и стреляли из огнестрельного оружия. После этого в здании начался пожар. Пожарная машина, по данным очевидцев, приехала только через полчаса. Окружавшие здание проукраинские активисты пытались помочь выбраться забаррикадировавшимся внутри.

В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События 2 мая 2014 года в Одессе активно используются российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.