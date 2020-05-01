Нардепы от “Слуги народа” собрались в ресторане, который находится в доме, где живет Антон Геращенко. Замминистра вызвал полицию – СМИ

01.05.2020, 1:56, Новости дня

Вечером 30 апреля члены аграрного комитета Верховной Рады решили, несмотря на карантин, отметить подписание президентом закона о рынке сельхозземель фуршетом в киевском ресторане “Монтекки Капулетти”, сообщило издание “Страна”.

К заведению прибыли депутаты Маргарита Шол, Александр Гайду и Павел Халимон (все – “Слуга народа”).

Шол и Гайду у входа в ресторан. Фото: strana.ua

Ресторан в карантин официально работает лишь в режиме доставки, однако корреспонденты издания наблюдали активное перемещение официантов в помещении.

В доме по адресу улица Коновальца, 36в, где находится ресторан, живет заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Узнав о вероятном фуршете, он прислал наряд полиции к ресторану.

Полиция приехала, однако ее не пустили внутрь. Лишь через 15 минут после прибытия наряда двери ресторана открыли – гостей внутри не оказалось, пишет “Страна”.

Одна из участниц предполагаемой вечеринки, нардеп Шол заявила, что пришла в ресторан забрать заказ. “Я ж иногородний депутат, мне нужно где-то питаться”, – сказала представитель монобольшинства.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля подписал закон об открытии с 2021 года рынка земли.

28 апреля вышло расследование проекта Bihus.info, в котором говорилось, что киевский ресторан “Велюр” продолжает работать, несмотря на объявленный в стране карантин. Заведение принадлежит нардепу от “Слуги народа” Николаю Тищенко. Парламентарий в ответ объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.