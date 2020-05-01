Американские штаты начинают сворачивать ограничения на фоне резкого роста безработицы

01.05.2020, 1:50, Новости дня

Более двадцати американских штатов уже начали или планируют начать смягчение карантинных мер в надежде компенсировать экономические последствия пандемии коронавируса, из-за которых на прошлой неделе без работы остались еще 3,89 миллиона американцев.

Поскольку срок действия федеральных рекомендаций по социальному дистанцированию истекает в четверг, штатам приходится самим решать, как и когда возобновлять экономическую деятельность, при этом обеспечивая безопасность жителей.

Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи предостерегает против слишком быстрого смягчения ограничительных мер, пока не соблюдены ключевые параметры безопасности, в том числе снижение заболеваемости и расширение тестирований.

Между тем случаев коронавируса растет по всей стране. В среду о рекордном количестве смертей сообщили Индиана, Массачусетс, Огайо и Пенсильвания. Всего в стране зафиксировано более 60 000 смертей и более 1 миллиона подтвержденных случаев заражения.

Последний доклад Министерства труда свидетельствует, что увольнения начались и в тех отраслях, которые изначально не пострадали от мер, связанных с коронавирусом.

Флорида в среду присоединилась к штатам, которые анонсировали смягчение мер, губительно отражающихся на деловой активности.

Ранее на этой неделе аналогичные меры анонсировал Техас: там стратегия открытия экономики начнет действовать с пятницы.

Тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, как сообщается, планирует объявить о закрытии парков и пляжей после массовых нарушений карантина в прошлые выходные. При этом Ньюсом заявил, что некоторые компании, где риск заражения на рабочем месте оценивается как низкий, смогут возобновить работу в течении нескольких недель, когда улучшится эпидемиологическая ситуация и будет расширено тестирование.

Фаучи также поделился обнадеживающими новостями по поводу экспериментального препарата ремдевисира от компании Gilead, который по результатам исследований показал эффективность для лечения коронавируса.

По словам Фаучи, миллионы доз препарата могут быть доступны к январю. Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов, как сообщается, планирует одобрить применение препарата в экстренном порядке.

«Мы хотим действовать быстро, но в то же время хотим убедиться, что препарат безопасен и эффективен. Я думаю, это возможно, если все сложится удачно», – отметил Фаучи.