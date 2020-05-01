 

Трамп объявил май месяцем пожилых американцев

01.05.2020, 1:50, Новости дня

Безопасность и благополучие пожилых людей во время пандемии COVID-19 по-прежнему остается в числе приоритетов администрации Дональда Трампа. Президент сказал об этом в четверг во время подписания декларации об объявлении месяца пожилых американцев.

Трамп подчеркнул, что его администрация следит за тем, чтобы пожилые американцы оставались в безопасности и имели беспрепятственный доступ к медицинским ресурсам во время пандемии коронавирусной болезни.

Президент сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) направит дополнительные партии средств индивидуальной защиты во все 15 400 домов престарелых в Америке, сертифицированных программами государственного медицинского страхования «Медикер» и «Медикейд».

В соответствии с Законом CARES, направленным на оказание экстренной помощи в условиях пандемии коронавируса, центры «Медикер» и «Медикейд» перечислят штатам 81 миллион долларов на увеличение масштабов тестирования пациентов домов престарелых.

Президент добавил, что на этой неделе Белый дом доработает новый регламент, требующий передачи информации о случаях заражения COVID-19 в домах престарелых непосредственно в Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также размещение информации о тестировании в Интернете.

Администрация также учреждает комиссию по безопасности и качеству жизни в домах престарелых, которая будет действовать в течение всей пандемии. В состав комиссии войдут ведущие эксперты, врачи и ученые, адвокаты, сами пациенты и члены их семей, инфекционисты и представители органов власти.

Трамп напомнил, что Министерство здравоохранения и социальных служб США недавно объявило о выделении грантов на сумму около 1 млрд долларов для оказания помощи пожилым людям и инвалидам.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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