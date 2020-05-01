Израильские вертолеты атаковали территорию Сирии

01.05.2020, 1:45, Новости дня

В пятницу, 1 мая, вертолеты ВВС Израиля атаковали наземные цели, расположенные в 40 илометрах от Дамаска. Ракетные удары наносились со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

В результате атаки был нанесен лишь материальный урон, информации о погибших или пострадавших не поступало, передает ТАСС. По данным местных СМИ, всего по территории Сирии было выпущено пять ракет.