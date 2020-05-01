Мнение: Письмо: “Пару дней накручивала, потом бомбанула”

01.05.2020, 1:31, Разное

Давайте посмотрим, как мужчинам не нужно реагировать на инструменты из черного чемоданчика, когда ими пользуется девушка с большой для них СЗ.

И как нужно.

Автор нам давно знаком.

trance_huyance

Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо большое за разбор предыдущих писем. Последнее — https://evo-lutio.livejournal.com/1108837.html, там есть ссылка на остальные письма.

Вернулся из Киева в самоизоляцию. Поставил в Тиндере, будто я в Москве. Пока все сидят по домам и то, что я в другом городе наверное не так стремно. В любом случае лечу в Мск, как только границы откроют.

В итоге встретил А. Как-то сразу все быстро завертелось, начали общаться страстно-много. Через пару дней сказали, что любим друг друга.

Она не привязана к месту жительства, не против уехать. Договорились, что я прилечу после карантина и заберу ее к себе. Идут какие-то разговоры о свадьбе, недавно она сказала, что хочет от меня детей.

(Вот с чем связаны ярусы рапунцелей чаще всего. Они торопятся развивать отношения, и дальше получается разрыв между тем, что намечталось с вашей помощью, и тем, что в реале есть. В мечтах уже муж и дети, а в реале – невнятный знакомый, с которым не было ни секса, ни даже встречи, а только бла-бла. Даже если существуют уважительные преграды для встречи, недовольство все равно сыпется на мужчину. Вы должны понимать состояние девушек, парни. Это похоже на то, как если бы девушка легла с вами в кровать, а потом сообщила про критические дни. Вроде и уважительная причина, но у вас все равно будут кислые щи)

Сколько еще общаться только по переписке — неясно. Заметил, что она регулярно начинает хотеть больше эмоций или типа того. Ненавязчиво предъявляет за “мало любви”, я игнорирую. Далее ее бомбит, она начинает высказывать.

(Вот это у него – неэкологичный шланг. Шланг может быть нейтральным инструментом, может быть почти рыбацким, а может быть и пыточным. Здесь он пыточный как раз. Посмотрим на это дальше)

Пока было 3 конфликта. Опасаюсь, что если карантин затянется, их станет больше и интенсивнее и мы совсем заебем друг друга. Как лучше вести себя, чтобы этого избежать?

(Нужно какое-то общее дело или уважительная причина общаться редко. Даже встретившись в реале и поселившись вместе, можно довольно скоро съесть друг другу мозг, если много времени проводить вместе, но ничем не заниматься. В конце концов трахаться уже нет сил или не хочется, и начинается недовольство друг другом. Если вы нерыба, то вы умеете свое недовольство не направлять на партнера, а искать занятие себе, но если вы рыба или рапан, вы начинаете придираться ко всему. Поэтому нужно либо общаться пореже, найдя крайне уважительную причину, и повышая градус в редкие моменты переписки, либо делать что-то вместе, онлайн тоже)

Сначала было так:

Я: Вчера вроде бы был рейс Мск-[Деревня]-Мск. Из Мск никого не повезли типа, только обратно

А: Ну то есть мы просто проебываемся. Ок. Я сейчас злюсь.

Я: Проебываемся?

А: ну можно было что-то придумать. Aint no mountains high enough.

Я: Каждый день все больше предъявляешь за что-то

Жаль, что я не такой, как тебе надо

Скоро совсем надоем

Ты мне охуенно понравилась

(Здесь все неправильно. Претензия не относилась к нему напрямую, девушка выразила досаду, что они не встретятся вскоре. Как ответил бы рыбак? Он тоже выразил бы досаду. И возможно пессимизм. Сказал бы, что карантин никогда не кончится. Девушке пришлось бы его самой разубеждать. Рапан стал бы утешать девушку, ободрять и получил бы что-то вроде: “Тебе даже рад, что мы не увидимся, я все поняла!” А наш автор не стал сливаться в ответ на щипцы, но взял и достал свои щипцы)

А: я ничего не предъявляю. я сама с собой расстраиваюсь. давай не будем ссориться из-за хуйни, пожалуйста. Ты мне охуенно понравил. ты такой как мне надо. я бешусь от ситуации. Извини. не ты надоешь, а я допредъявляюсь видимо и ты перестанешь мне писать. я просто чувствую себя бессильной и меня это бесит, что я ничего не могу придумать и сделать. ты мне охуенно нравишься, я влюблена, что нечасто вообще бывает

(Здесь вот она его поддерживает, но лучше бы поддерживала в ответ на его досаду, что они никогда не встретятся. Так она бы получила все, что хотела, но и вложилась бы спонтанно, а это тоже растит СЗ и общую территорию. А теперь она чувствует, что обратилась к нему за поддержкой, а он был недоволен ее обращением и ей надо просить прощения за груз. В конце же она вообще его зацепила, вот этим “нечасто бывает”, а он пропустил)

Я: А ты мне. Я расстраиваюсь, что так долго еще не увижу тебя. Боюсь какую-нибудь хрень впороть за это время, тяжело когда напоминаешь про это постоянно

А: я постараюсь что-то изменить. Извини еще раз что вызываю такие ощущения. Вот мы и пережили первую ссору онлайн. Приуныл) Давай обниматься

ну [имя]

я тебя обожаю

Я: Надо поработать. Буду позже.

А: :heart: ты расстроился?

(Звонила, я не ответил)

А: аттракцион унижения)))

[Вечером написал, все было ок, она очень добрая-ласковая]

(Ему кажется, что он все сделал правильно, но нет, вытащил щипцами извинения из нее)

===

Потом было так. Она вечером перед этим пила, а с утра начала жаловаться, что мало любви. Позвонила, я не ответил.

(Пропущенный вызов)

А: Я умираю от бухла. Мне плохо

Я: Что делать?

А: Не знаю. Отвечать на телефон хотя бы

Я: Помогает?

А: Ой. Всё. Вхожу в информационную самоизоляцию… Ты меня не любишь.

Я: Да?

А: Да. Зачехляем чат.

(Перестаю писать, она звонит, не отвечаю).

А: Ну ок. Можно пожалуйста

(Missed Call)

А: Я расстраиваюсь.Всеее

(Missed Call)

(Missed Call)

[Параллельно прилетела пачка сообщений в ФБ и Инстаграмме о том, как она меня любит и скучает. На очередной звонок примерно через час ответил, не помню, что говорил, как-то вяло типа наладили контакт.]

А: Почему ты не отвечал?

Я: Потому что ты меня послала

А: Я не посылала тебя. Я ныла. Я тебя люблю :heart:

(Здесь еще хуже. Он отвечает скалками на ее щипцы. И дело не в том, что они онлайн, в реале было бы еще хуже. Мужчины, на щипцы девушек нельзя отвечать скалками. Щипцы – это хитрый инструмент, который при небольшой смене контекста или на дистанции может превратиться в шары, а ваши скалки – это косяки. Они вам “ты меня не любишь”, а вы в ответ показываете, что да, не любите. Вы хотите их построить? Разве так можно построить? Косяками девушку построить нельзя. Обратите внимание, друзья, что бывает, когда в матрице конфликтов серое поле путается с розовым. Он не имел права на пику, поэтому получилась скалка. Подобное сходит с рук, если ваша СЗ огромна или велики ваши вложения, тогда это попадает в розовое поле, а в данном случае это черными из серого)

Я: А я тебя?

А: И ты меня любишь. Но я тут сбухалась

Я: Это же я должен спиться?

(Достал своими вопросами. Нельзя же так откровенно перекладывать ответственность? Ему кажется, что он танцует, уклоняясь, а он сшибает углы)

А: Нет) ты мой супергерой. Я очень скучала. И думала что ты меня разлюбил. Даже съела пачку скитлз

[Немного разговоров о бытовухе]

А: Мне нужна поддержка чтобы выйти из запоя) А ты вечно говоришь – ну сходи еще за пивком)

Я: Хочу, чтобы ты была довольна

А: Тогда мне надо прекратить пить на какое-то время. Ты расстроился из-за моего вредничества?

Я: Да

А: Я больше так не буду

Я: Спасибо :heart:

А: Нужно меня выебать))

Я: Я бы с радостью

А: После всех вредничеств будем жестко трахаться?

Я: Вместо вредничеств?

А: Да. Если часто будет трахаться может и вредничеств не будет

(Ну опять он вытащил из нее извинения, только теперь не щипцами, а скалками. Посмотрим, к чему это приведет. Вы должны понимать, что если ссора закончилась миром, но вы вывалились в серое поле, конфликт вырастет как снежный ком, поскольку СЗ ваша стала меньше, вложения выглядят меньше из-за косяков, а значит скоро тот же конфликт станет жестче)

===

И вот совсем недавно. По той же схеме — пару дней накручивала, потом бомбанула.

Вечером до этого созвонились с видео, поговорили. Нормально попрощались.

Я: Спокойной ночи. Я тебя люблю

[Не ответила, молчала все утро]

Я: Оч сильно люблю

[Молчала еще часа 3]

А: Мне надо подумать какое-то время

Я: О чем?

А: о том, что с нами происходит и как я к этому отношусь.

Я: Ок. Приятных размышлений

А: Я тебя тоже очень люблю. Не надо грубить сразу

Я: Я не грубил

А: ну, звучало это как – ок, иди на хуй со своими размышлениями. если хочешь я ими поделюсь

Я: Не хочу. Тебе надо подумать же

А: вот об этом мне и надо думать. что ты не хочешь ничего слышать и знать кроме того что я тебя люблю и ты меня любишь

(Вот к этому привели его скалки с натягиванием на себя загадочного шланга. Парни, надевайте презервативы не на голову, а на член)

Я: Хочу

А: “Не хочу. Тебе надо подумать же”

Я: Да

А: ну, значит, не хочешь

Я: Да?

А: я не могу с тобой это нормально обсудить, потому что ты просто начнешь молчать и не отвечать сейчас

Я: Ясно

А: но очень хочу. но если ты так будешь отвечать – это тупик

(Глупо думать, что если вы уклонились от ответа, вопрос девушки сам собой рассосется. В реале шланг бывает уместен, но понимаете, когда он экологичен? Когда претензия небольшая или свежая – раз, вы замяли тему или уклонились, но сделали это мягко, тонко, а не грубо – два, замяв тему, вы не забили болт, а все-таки решили как-то проблему, которая вызвала претензию или поменяли что-то в раскладе так, что ей стало не до претензии – это три. А если вы натянули на голову презерватив и сидите, то это неэкологичный шланг, это игнор, то есть худшая из скалок. Худшая, парни. В обычной скалке есть элемент вашего гнева, эмоций к девушке, неравнодушия к ситуации, кровь ваша есть, а если вы еще умеете чередовать скалку с шарами, то вы – рыбак, потому что ваши скалки – это “скалки”, делающие шары горячей и искренней. Кто объяснит этот момент, друзья?)

Я: Как так?

А: так что получается что тебе неинтересно из-за чего я переживаю. я хочу нормально поговорить об этом

Я: Интересно

А: я очень скучаю без тебя малыш

Я: И я пздц как без тебя. Оч сильно

А: и мне не нравится быть без тебя. но я не уверена, что ты делаешь меня сильнее и не всегда счастливее. потому что я привыкаю и становлюсь зависима от твоего настроения

и получается, что, например, мы вчера поговорили, я расстроилась и пошла спать в плохом настроении

Я: Жаль

А: Проблема не в том что я расстроилась а в том что ты не пытаешься вникать в это

у тебя все просто – я люблю и все отлично

Я: Ок. Я подумаю над этим

А: пока ты думаешь я должна молчать?

Я: Нет

А: это вообще не вопрос любви или хочу ли я быть с тобой. я хочу. и люблю

сейчас ты конечно скажешь что я занудная и все усложняю. и как все телки и прочее. и что все должно быть просто и весело. и ты перестанешь отвечать

Я: Думаешь?

А: ну я не хотела бы все портить. потому что правда тебя люблю. но это не избавляет меня от каких-то личных ощущений, что я порой уговариваю тебя быть нежным или понимающим или звонить мне. а я не хочу тебя уговаривать

Я: Понимаю

(Он отвечает как бот, можно записать вот это “правда?” “подумаю над этим” “понимаю” и пускать вразнобой. Это конечно лучше, чем открывать решето и вываливать лишнее, но почему у вас то решето, то вот такое скупое процеживание через зубы? А где ваш внутренний мир и чуткость к ее внутреннему миру?)

А: мне казалось, что ты сам начал говорить про всю эту любовь

Я: Начал

А: Да, но последние дни мне кажется будто это просто по инерции происходит

Я: Жаль, что так

(Ну вот она озвучила свою главную претензию. Не чувствует динамики. Динамика не просто тухлая, она кажется ей отрицательной. И это серьезная проблема, для онлайн и для офлайн. Динамика должна быть, поэтому и не выгодно общаться слишком много и сразу договариваться жениться, а потом не жениться)

А:И я не могу влезть в твою голову. И получается, что для меня это все по-настоящему – я влюбляюсь больше и больше. И у меня ощущение, что в какой-то момент тебе просто будет чем заняться и карантин закончится и все это просто сойдет на нет

(Здесь он должен был сказать ей: у меня точно ничего не сойдет, у тебя наверное сойдет. И все. Ходы перешли бы к девушке и она поместила бы фокус на него, а локус к себе, стала бы думать, как не утратить его доверие. Ей бы понравилось это состояние. Вот так примерно выстраиваются границы рыбаками, и их партнерши-рыбы начинают вести себя хорошо. Обратите внимание, он хоть и шланг неэкологичный, но старается все-таки не слишком вываливаться из границ, в силу этого конфликт не набирает силу, она начинает формулировать, рефлексировать, описывать ему свои чувства более конструктивно, и в такой ситуации довольно просто сделать верный ход. К сожалению, он его не делает, а делает совсем другое)

Я:Стремное ощущение, наверное

А: Не понимаю, почему я пытаюсь что-то честно тебе рассказать и ты циничничаешь

Я: Циничничаю?

А: Да

Я: Когда?

А: “Стремное ощущение, наверное”

Здесь

Я: Я не циничничал

(Тут он действительно лажанулся. Ее вопрос был в границах, а на такой вопрос нельзя ни шланговать, ни язвить. Получилась Кривляка. Кривляка – очень опасный баг, если идет в ответ на откровение другого и распахивание души, даже если это – решето. От Кривляки вашей партнер может шарахнуться как от огня)

А: Я поняла. Думаю мои откровения закончены. Потому что скоро они в перейдут из откровений в статус выяснения отношений в твоей галактике. И потом ты скажешь что я наезжаю и ссорюсь. Но это вообще никак не относится все к тебе. Я просто описываю, что я ощущаю

Я: Понял, спасибо

А: Ну наверное все по этому поводу. Можно продолжать говорить о вселенской любви. Тот случай, когда лучше бы я молчала. Извини

(Она обиделась и решила больше не устраивать разборки, а “снижать свой минус” как они это называют)

Я: Можешь говорить мне все, что считаешь нужным

А: Я ничего не считаю больше нужным. Давай просто говорить о любви. Я просто буду тебе писать – доброе утро, любимый. И целый день писать как я тебя люблю. Давай так? Так всем будет классно и весело?

Я: Не знаю

А: Давай бота поставим который будет писать в этот чат.

Тебе серьезно вообще все равно как у меня дела?

(Ну он и правда как бот. Нет спонтанности, поскольку вроде надо уже в кровать, а они застряли в онлайне. Но в кровати было бы тоже самое, после нескольких суток секса и милований. Началось бы от скуки: “а ты хотел бы ЖМЖ?” и если да, то вскоре случилась бы ссора, а если нет, то начались бы претензии, почему мало денег или мало секса или мало веселья. Нет разницы, офлайн или онлайн, все равно нужна динамика, а динамика бывает, когда у вас возникают общие интересы, а не только мимими. Мимими это средство для сближения, это подогрев и пища для близости, но не цель близости)

Я: Совсем не все равно

А: Отлично. Ладно. Я тебя люблю …. давай просто поговорим когда ты будешь сам этого хотеть

Я: И я тебя люблю. Я всегда хочу с тобой говорить.

А: Я этого не ощущаю с субботы

Я: Жаль

А: Угу. Я не понимаю почему ты не можешь попытаться разобраться почему я расстриваюсь. И мне пиздец как одиноко от этого. И все становится совершенно никчемным. Я не буду больше сама писать

(Не будет писать, потому что ей надоело что-то тянуть из него. Она не хочет быть Штурманом, а если вот так неэкологично шланговать, любая девушка почувствует себя Штурманом. Ну кроме рыбачки, они умеют шланги с головы мужчин снимать крючком или пикой)

Я: Почему не могу?

А: Только ты знаешь ответ на этот вопрос. В условиях этого ебучего карантина и расстояний это ни к чему не приведет. Ты почему-то говорил что сделаешь все, что от тебя зависит и будешь стараться. И как только в моей голове наступил первый зашквар ты просто забил

Я: Делаю и стараюсь. Не забил

А: Почему ты тогда просто не можешь сделать так, чтобы я ощущала, что нужна тебе в такие моменты? Мне просто нужно ощущать, что тебе не все равно

Я: Я не очень понимаю, как я могу сделать что-то с твоими ощущениями. Они же твои. Ты так ощущаешь. Мне не все равно. Я тебя люблю. Показываю это, как могу

(Здесь он решил немножко добавить эмоций. Скупых правда. И получилось, что только в ответ на ее угрозу. И она сейчас подкрепит)

А: Я поняла. Возможно, я просто глобально устала от сидения дома. Я тебя тоже люблю. Сделай, пожалуйста, тек чтобы мы были вместе до конца карантина. Даже с моими ощущениями и психозами. Не знаю. Уступай мне иногда ….. мне периодически дико одиноко от того что я не могу тебя обнять. И ты у меня есть но я не могу с этим ничего сделать. Очень-очень-очень люблю

Я: Я тебя тоже очень люблю. И очень жду встречи.

А: И тебе было все равно, что я все утро не отвечаю?

Я: Я скучал

(Ну закончил более менее, переполз через ярус кое-как. Но ценой потерь. Причем и сам потерял в СЗ и она в СЗ потеряла. Он потерял, когда дал ей почувствовать, что на все ее вопросы он будет бубнить одно и то же всегда. Частично отыграл за счет того, что упорно повторял, что у него все стабильно и он любит. Это ее успокоило в конце концов и даже вдохновило. А она потеряла в СЗ, потому что вынесла ему мозг, а он только глотал)

===

С тех пор снова все хорошо, нормально общаемся. Наверное же будут еще подобные инциденты. Держать ту же линию? Не вестись на провокации?

(На провокации можно вестись, иногда нужно, но действовать в розовом поле. Не вестись, когда вас провоцируют на ход в черном, но вестись, когда можно сделать шаг в розовом или красном. Причем если конфликт на тему “ты меня не любишь” недопустимы черные инструменты, инструменты должны быть черно-красные или красные. Либо сами провоцируйте девушку на выход в серое поле, чтобы она обидела вас, а вы бы остались в розовом. Но чтобы кого-то спровоцировать выйти в серое поле, а самому не выйти, надо иметь очень хорошие границы. Поэтому не рискуйте)

Эволюция, спасибо Вам за терпение!