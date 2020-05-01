Мнение: Коронавирус добрался до Росгвардии

01.05.2020, 1:25, Разное

Два дня назад написал, что в Росгвардии «на сегодняшний день нет ни одного заболевшего коронавирусом. Во всяком случае, нет официальной информации ни об одном инфицированном росгвардейце. И это притом, что еще 17 апреля распоряжением главы правительства России Михаила Мишустина Росгвардии было выделено 1,3 миллиарда рублей на закупку медикаментов и оборудования (включая аппараты ИВЛ) для лечения инфицированных и проведения превентивных санитарно-эпидемиологических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса» (отсюда).

То ли сглазил, то ли в командовании Росгвардии поняли, что не стоит скрывать информацию о заболевших, но сегодня Росгвардия признала, что в их рядах заразились 339 человек.

И это тревожно. Если они все заразятся, кто будет отлавливать, к примеру, …рыбаков?

Фотография отсюда