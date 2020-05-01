Крылом к крылу

01.05.2020, 1:20, Разное

Как русские и американцы воевали в одних небесах против немецких самолетов.

ШТАБ ВОСТОЧНОГО АВИАЦИОННОГО КОМАНДОВАНИЯ СШАОсобая памятка

Помни:

1. Место, где ты был, раньше было оккупировано врагом.

2. Русские убрали все бомбы и мины, сброшенные немцами 21 июня 1944 г., и, убирая их, понесли большие жертвы. Бомбы были предназначены для американских самолетов и личного состава.

3. Русские проделали большую физическую работу для нас, создавая нам хорошие условия жизни. Они разгружали вагоны, помогали рыть ямы, снабжали нас водой, помогали питанием и т.д. Ни одна другая нация не сделала для нас столько, сколько сделали для нас русские. Вы должны быть честными и правдивыми в своих высказываниях о России. Критиковать общее по одному индивидууму нельзя. Помни, что своими высказываниями можешь испортить результаты многомесячных работ и усилий всего нашего командования. Придерживайся фактов.

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ПОЛТАВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИот Ричарда Кришнера, лейтенанта ВВС США

Уважаемый Господин/Товарищ Первый секретарь!

Я, Ричард Кришнер, лейтенант ВВС США, второй пилот В-17s, за боевые заслуги в сражениях с нашим общим врагом имею «Крест летных заслуг» и медаль «Пурпурное сердце».

Находясь в Полтаве в составе Восьмой воздушной дивизии США, я полюбил гражданку СССР Оксану Журко, 16 лет, проживающую по адресу Лавчанский тупик, 9, и прошу Вас, Господин/Товарищ Первый секретарь, разрешить нам жениться по законам СССР.

В связи с моим отлетом в ближайшие дни прошу дать Ваше разрешение Полтавскому ЗАГС зарегистрировать наш брак сегодня, 25 июня 1944 года.

С благодарностью и уважением,

Смерть фашистам

Ричард Кришнер

25.06.1944 г.

г. Полтава, 169-я АБОН

Олег Безверхний, военный историк из Полтавы

Первый из приведенных фрагментов — архивный документ. Олег Безверхний, военный историк из Полтавы, сказал мне, что знает этот текст наизусть и видел оригинал собственными глазами, когда в 2009-м исследовал тему в США, в NARA, Национальной администрации записей и архивов. Второй — из исторического романа уроженца Полтавы Эдуарда Тополя «Летающий джаз». Книга вышла в 2014 году и тоже рассказывала об операции «Фрэнтик».

Что легче вообразить — американскую военную базу в глубине территории СССР или визу «Не возражаю» на таком вот заявлении? Хотя в Союзе просьба влюбленного американского летчика могла бы попасть только в совершенно секретную папку «Дело» изменницы Родины гражданки Журко, что давно уничтожена так же, как захлопнутая в ней человеческая единица.

Ну а материалы, которые касались сверхсекретной операции «Фрэнтик» (англ. — frantic, то есть «неистовый», «бешеный», иногда добавляли «Joe», имея в виду Иосифа Сталина), Безверхний получил в Вашингтоне и в Чикаго.

— Денег на поездку не было. И я договорился с нашими фермерами, которые собирались за комбайнами «Джон Дир», что поработаю переводчиком на переговорах. Два месяца совершенствовал сельскохозяйственный английский: разборка-сборка техники, покупка замороженной спермы свиней… Получил свободный день за счет работодателей, и приятель из Иллинойса, он в аграрном колледже преподает, повез на своем стареньком микроавтобусе по нужным «точкам». Начальная волна «деклассифита», то есть рассекречиваний по «Фрэнтику», в США прошла в 50-х годах, основная — в середине 70-х. Но все разбросано между 30 учреждениями Национального архива по территории 50 штатов. Фотографии, кинопленки — здесь; отчеты, рапорты — там. И многоступенчатая система компьютерного поиска — допуска.

Олегу Безверхнему дали «зеленую улицу» после слов «Я из Полтавы».

Он всегда находил какие-то варианты попасть в США, чтобы продолжить исследование темы в Нацархиве.

ПРОДОЛЖЕНИЕ