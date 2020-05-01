 

Газманов посвятил песню российским врачам (видео)

01.05.2020, 1:15, Разное

Артисты трогательно поддержали врачей. Новостью о выходе ролика поделился в своем инстаграм-аккаунте юморист Максим Галкин. Он поздравил всех работников скорой помощи с их профессиональным днем и выразил благодарность.

В клипе снялись сын Олега Газманова Родион, Александр Буйнов, Михаил Галустян, Игорь Николаев, Валерий Сюткин, Екатерина Андреева и Эмин. Поклонники с восторгом отреагировали на новый ролик.



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