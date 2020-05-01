 

МКБ снизил ставки по ипотеке на новостройки до 5,9%

01.05.2020, 1:15, Разное

Оформить ипотеку по рекордно низкой ставке можно на срок от года до 30 лет. Льгота дается на весь срок кредита.

Правительство и Центробанк предпринимают все необходимые меры по поддержке граждан в условиях непростой экономической ситуации, отметил руководитель управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. Свой вклад должны внести и банки, ведь через них меры поддержки доходят до граждан, подчеркнул он.

“Для того, чтобы сделать условия программы еще лояльней для заемщика, мы приняли решение о дополнительном снижении предусмотренной Правительством ставки и предлагаем своим клиентам кредит на условиях 5,9% годовых без дополнительных условий”, – отметил Селезнев.

Взять льготный ипотечный кредит можно на сумму от 700 тысяч рублей. Для жителей Москвы и столичного региона, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальный размер займа – восемь миллионов рублей, для других субъектов Федерации – три миллиона.

Программа ипотеки с государственной поддержкой действует до 1 ноября текущего года. Подать заявку можно как отделениях банка, так и в офисах продаж застройщиков.

Запустить программу льготной ипотеки на жилье в новостройках предложил президент России Владимир Путин на совещании с представителями строительной отрасли 16 апреля. На эти цели из государственного бюджета будет выделено около шести миллиардов рублей.

Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.



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