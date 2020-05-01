Мнение: “Хищники арестованы”

01.05.2020, 1:02, Разное

Сводная справка ОГПУ о хищениях государственного и общественного имущества с 1 января 1933-го года по 1 января 1934-го года с наиболее вопиющими примерами воровства в особо крупных масштабах. Документ был направлен лично товарищу Сталину.

Разумеется, и публика указанная в данной справке также попадает в число "жертв кровавых сталинских репрессий". Некоторые, особо невинные жертвы сталинизма, воровали вагонами. Не в ту эпоху родились, сейчас бы были частью "ответственного бизнеса"

Сообщение ОГПУ о количестве привлеченных к ответственности за хищения государственного и общественного имущества за 1933 г. 8 января 1934 г.

8 января 1934 г.

Секретно

Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину

Общее количество привлеченных органами ОГПУ за хищения государственного и общественного имущества из товаропроводящей и заготовительной сети, промышленности, совхозов и колхозов за время с 1 января 1933 г. по состоянию на 1 января т.г. составляет 153 826 человек. Всего же после декрета от 7 августа 1932 г. об охране социалистической собственности органами ОГПУ привлечено за указанные хищения 250 461 человек.

Из общего количества привлеченных с 1 января 1933 г. привлечено за хищения на товаропроводящей и заготовительной сети и промышленных предприятий — 58 167 человек, за хищения совхозного и колхозного имущества — 59 550 человек и, кроме того, за хищение хлеба привлечено с начала хлебозаготовительной кампании 1933 г. 36 109 человек. Осуждено в текущем году судами и органами ОГПУ (Коллегией ОГПУ и тройками при ОГПУ) 77 851 человек. Из указанного количества органами ОГПУ осуждено 15 177 человек (по наиболее крупным делам об организованных хищениях).

По мерам наказаний количество осужденных органами ОГПУ подразделяется следующим образом:

ВМН — 1725 человек

5-10 лет лагеря — 7524 человек

Ниже 5 лет — 5928 человек

Всего — 15 177 человек.

По социальному составу подразделение осужденных органами ОГПУ следующее:

Бывших торговцев, спекулянтов, кулаков — 3972 человека.

Служащих, единоличников, колхозников и др. — 9932 человека.

Прочих — 1273 человека.

Всего — 15 177 человек.

За последние две недели органами ОГПУ ликвидирован ряд крупных, организованных хищений социалистической собственности.

Так, крупные хищения раскрыты в системе Киевского областного Трансграбарсоюза. Хищениями был охвачен не только указанный областной союз, но и ряд его районов, а именно: Житомирский, Черкасский, Коростеньский, Чернобыльский и некоторые другие. Следствием установлено, что хищениями причинены убытки на сумму до 4 млн руб. Расхищению подвергались, главным образом, денежные средства. Хищения проходили по следующим трем основным каналам: систематическая оплата мертвых душ при расчетах с рабочей силой, присвоение заработной платы путем подлогов, хищение фуража и имущества артелей.

Отсутствие элементарного учета денежных средств и имущества способствовало развитию преступлений. Так, вербовщики рабочей силы, получая единовременно до 10 тыс. руб. и более, не оформляли своих отчетов соответствующими документами. В результате по одной только артели «Гидрозем» Чернобыльского района установлена фиктивная оплата 679 человек, в результате чего было присвоено 70 679 руб. Следствие по этому делу продолжается.

Заканчивается следствие о хищениях и разбазаривании пряжи и мануфактуры с фабрик Орехово-Зуевского хлопчатобумажного треста, с Городковской ф[абри]ки Вигоньтреста и ряда других текстильных предприятий. Пряжа и мануфактура похищались или же отпускались за взятки без нарядов, прямые хищения производились под видом отпуска по нарядам разным организациям. Следствием установлено расхищение и разбазаривание 17 400 пуд. пряжи и 24 тыс. м мануфактуры. Сбыт товара производился, главным образом, оптом, преимущественно через магазины № 8 Галантерейнотрикотажного объединения МСПО. Наиболее активные участники хищений присвоили до 55 тыс. руб каждый. По делу арестовано 16 человек.

Крупные хищения ликвидированы в Казахстане в системе Павлодарсоли. В хищениях участвовало 23 человека, расхищено денег и товаров рабочего снабжения на 500 тыс. руб (на «оплату» работ по добыче соли). Хищениям способствовала обстановка полной безучетности и замазывания преступлений. Так, администрацией во главе с управляющим Свириденко допускалось систематическое списывание недостач: за 1933 г. списано недостач соли в размере 160 178 т на сумму 374 859 руб. По делу арестовано 17 человек.

Заслуживают внимания хищения в промкооперативном товариществе «Бетонит» (Московская обл.). В хищениях участвовали председатель правления Маталин, зав. отделом снабжения Абезгауз и ряд других руководящих работников. Похищено 38 вагонов цемента, 31 вагон извести и денег 102 тыс. руб. Хищения цемента и извести производились за счет излишков этих материалов, образовавшихся за счет умышленного ухудшения качества бетонитовых камней, выпускаемых артелью. Общая сумма убытков составляет около 500 тыс. руб. Виновные арестованы.

Закончено следствием дело о хищениях с Краснохолмской салотопки в Москве. Мясо и сало павших животных, поступающих с бойни для технической переработки, похищались и сбывались на местном колхозном базаре под видом доброкачественных мясопродуктов. По показаниям обвиняемых, было похищено 140 пуд. мясопродуктов павшего скота. По делу арестовано 7 человек, почти все из чуждого элемента: 4 бывших торговца, 1 — сын лесопромышленника и 1 сын кулака.

Помимо вышеуказанного на ж.-д. транспорте за время с 15 по 31 декабря 1933 г. зарегистрировано 1774 хищения на сумму 410 808 руб., из них раскрыто 762 хищения или 43 %. Обнаружено похищенных грузов и багажа на сумму 277 584 руб. или 68 %. Арестовано 727 человек, из них железнодорожников — 87 человек или 25 %.

Всего с 1 января 1933 г. за хищения арестовано 19 938 человек, осуждено 9736, из них железнодорожников — 4259 человек или 44 %. Со времени издания закона от 7 августа 1932 г., арестовано 27 769 человек, из них осуждено 15 165 человек, в т.ч. 7365 железнодорожников или 48 %. В январе 1933 г. по сравнению с августом 1932 г. количество хищений снизилось на 1475 случаев или на 30 %, в июне на 2178 или 44 % и в декабре на 1987 или 40 %.

Заслуживают внимания следующие случаи хищений, раскрытые за последнее время. На ст. Оренбург С[ам].-Злат[оустовской] ж.д. ликвидирована организация, занимавшаяся хищением нефти, керосина, угля и разного рода материалов со склада дороги. Расхищено около 36 тыс. пуд. нефти, 360 пуд. угля и проч. В хищническую организация входили: начальник матер[иального] отдела района, его зам, руководитель топливной группы, зав. материальным складом, зав. складом топлива и ряд других ответственных работников. Похищенное сбывалось различным учреждениям частью за деньги, частью в обмен, частью в обмен на продукты.

На ст. Казань вскрыта организованная шайка, занимавшаяся хищением грузов из пакгауза. В шайке состояло 10 человек работников товарного двора ст. Казань, из них один член ВКП(б) и один член ВЛКСМ.

На ст. Коммунары Зап[адной] ж.д. ликвидирована группа в числе 5 человек, состоявшая из ж.-д. агентов и экспедиторов Заготзерно, занимавшаяся хищением хлебозерна. Всего этой группой расхищено около 960 пуд. зерна. Хищники арестованы.

Зам. председателя ОГПУ Прокофьев

Зам. начальника ЭКУ ОГПУ Шанин

Ф. 3. Oп. 1. Д. 602. Л. 183-188. Заверенная копия.

http://istmat.info/node/62561 – цинк

Вот так ОГПУ и кровавый тиран Сталин мешали "первоначальному накоплению капитала", но ничего у них не вышло – в конце 80х "эффективные собственники" взяли верх.