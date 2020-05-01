Личное: Дворец Яичко

01.05.2020, 0:55, Разное

В Сеть попали фотографии особняка в пригороде Нью-Йорка, который, по слухам, принадлежит Елене Малышевой.



Фото: лента.ру

Я посмотрела эти фотографии, посмотрела документы на собственность, опубликованные Навальным в своём расследовании, и пришла к выводу, что роскошный дом стоимостью 6,4 миллиона долларов действительно принадлежит тёте Лене Малышевой.

Конечно, я могу ошибаться. Однако и интуиция, и здравый смысл мне подсказывают, что никакой ошибки здесь нет.

Особенно сильно я укрепилась в своём мнении после того, как за Малышеву врубился Владимир Соловьёв.

Пожалуй, процитирую ведущего пропагандиста нашей страны:

Елена на протяжении большого количества лет блистательно работает на Первом канале. Она замечательный врач. Также занимается бизнесом и никогда этого не скрывала. Если сравнить доходы Малышевой с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах, то выяснится, что Елена отнюдь не богато живет.

В этом высказывании Соловьёв наглядно продемонстрировал эффект передёрнутой логики и откровенно соврал.

С какого, простите, хера, живя в России, мы должны сравнивать доход российской телеведущей с доходами телеведущих в других странах? Разве доходы нашего населения хотя бы отдалённо сопоставимы с уровнем доходов граждан США, например?

Это во-первых.

Во-вторых: дворец, который, видимо, принадлежит Малышевой, — это особняк уровня звезды категории «А» даже по меркам США.

Однако Соловьёв призывает верить нас не своим глазам, а его словам.

С хера ли?

Может, быть потому, что наш официальный рассказчик сказочки о том, как в России простому человеку жить хорошо, сам владеет нехилой недвижкой заграницей?

Вот что Соловьёв однажды заявил в интервью:

Меня спрашивают, почему я покупаю дом в Италии. Многие очень переживают по этому поводу. Объясню просто — у меня большая семья, когда я вывожу всех отдыхать, получается человек 15. Я посчитал, что месяц в Греции нам обойдется в такую сумму, что легче тупо купить. Тем более, когда я покупал, цены были ниже, чем в Подмосковье на Рублевке. Теперь я спокойно привожу семью, и она находится там все лето.



Не спорю: круто — иметь выбор между вывозом семьи из 15 человек на лето в Грецию и покупкой дома в Италии.

Однако встать перед таким выбором не светит никому из вас, даже если вы будете очень много работать и сильно-сильно стараться.



Фото: Соцсети

За оболванивание народа словом и показную близость к нему, которую за очень неплохие оклады демонстрируют с телеэкранов и Малышева, и Соловьёв, у нас великолепно платят.

Из государственного бюджета. Телевидение же — государственное. Ахулиже?

Короче, лечитесь подорожником, как советует Малышева, слушайте правду о положении в стране и мире, которую рассказывает Соловьёв. А они и их дети, в свою очередь, будут жить красиво. По-настоящему красиво.

Что чувствуете?