Нардеп Холодов, говоривший, что переболел COVID-19, вылетел с Кипра в Украину. Его не хотели пускать в самолет

01.05.2020, 0:42, Новости дня

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Андрей Холодов, который 15 марта, перед закрытием авиасообщения, выехал на Кипр, 30 апреля вернулся в Киев и отправился на самоизоляцию. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, инцидент, который возник у него с персоналом авиакомпании SkyUp, организовавшей эвакуационный рейс из Ларнаки, исчерпан. Холодов считает, что у него был коронавирус, но тестов он не сдавал.

“Меня пустили на борт, так как сейчас я здоров. И тот факт, что я уже переболел, снижает вероятность повторного инфицирования до нуля”, – написал нардеп.

Добрался до Киева.Спасибо всем за поддержку и понимание.Инцидент с компанией SkyUP исчерпан, меня пустили на борт,… Posted by Андрій Холодов on Neljapäev, 30. aprill 2020

Несколькими часами ранее политик обрушился в соцсети с претензиями на сотрудников SkyUp, которые не хотели пускать его в самолет. Возникли подозрения, что нардеп болен COVID-19, от него потребовали сдать тесты. “Представители украинской авиакомпании, которые начитались прессы, нарушают законы. У SkyUp и ее руководства перспектива вообще остановиться. Мозгов полная корзина! Попытаюсь добраться до Киева, невзирая на придурков”, – говорил Холодов.

В общем, авиакомпания SkyUp Airlines теперь не пускает меня в самолёт.🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ Posted by Андрій Холодов on Neljapäev, 30. aprill 2020

Журналисты программы “Схемы” выяснили, что Холодов пропускал пленарные заседания Рады в марте и апреле, поскольку находился на Кипре, где у него есть в собственности имение на побережье.

По словам нардепа, он планировал вернуться в Украину, но заболел.

Из-за эпидемии Украина прекратила пассажирское авиасообщение. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней.