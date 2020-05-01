 

Отрезанная голова девочки в Харькове. Суд взял под стражу мать погибшей

01.05.2020, 0:42, Новости дня

Ленинский районный суд Харькова 30 апреля арестовал на 60 суток жительницу поселка Подворки Харьковской области, которую подозревают в жестоком убийстве 13-летней дочери. Об этом сообщило Общественное.

38-летняя подозреваемая во время заседания начала кричать на судью Виктора Викторова. “Вы – не судья, Бог – мой судья!” – повторяла она.

Судья сделал подозреваемой замечание, но поскольку женщина продолжала его перебивать, ему пришлось покинуть зал.

Конвой вывел подозреваемую из зала за нарушение порядка, после чего судья вернулся и заседание продолжилось. Викторов рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Журналистка Анна Юрченко разместила в Facebook фрагменты заседания.

Суд над женщиной которая несла в пакете по трассе Голову дочери. Женщину зовут Татьяна Пьянова. Более 20 раз ударила дочь ножом

Posted by Аня Юрченко on Neljapäev, 30. aprill 2020

Утром 30 апреля на улице Полтавский шлях в Харькове увидели обнаженную женщину. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка. Полиция задержала женщину. Выяснилось, что голова принадлежит ее дочери. Обезглавленное тело нашел в доме в поселке Подворки дядя погибшей девочки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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