Трамп объявлял ультиматум саудовскому принцу, вынуждая его снизить добычу нефти – Reuters

01.05.2020, 0:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заставил Саудовскую Аравию прекратить ценовую войну с Россией на нефтяном рынке с помощью ультиматума. Об этом со ссылкой на четыре источника сообщило 30 апреля агентство Reuters.

2 апреля американский президент заявил наследному принцу Мухаммеду ибн Салману, что выведет войска из королевства, если Саудовская Аравия не начнет снижать добычу нефти и не обратится с соответствующим призывом к странам ОПЕК, говорят собеседники агентства.

Трамп дал принцу 10 дней на объявление о сокращении производства, пообещав в противном случае не препятствовать инициативе Конгресса о сворачивании военной помощи Эр-Рияду. Мухаммед был настолько ошеломлен угрозой, что приказал своим помощникам выйти из комнаты, чтобы он мог продолжить обсуждение в частном порядке, сказал агентству один из информированных источников.

Собеседники расценили действия Трампа как попытку во что бы то ни стало защитить нефтяную промышленность США от исторического падения цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Корреспондент Reuters 29 апреля спросил главу Белого дома, упоминалась ли угроза вывести войска на переговорах с наследным принцем. Трамп ответил, что ему не нужно было ничего говорить Мухаммеду ибн Салману. Принц и президент России Владимир Путин повели себя “очень разумно”, чтобы решить возникшую у них проблему, сказал американский президент.

О договоренности снизить уровень мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Окончательно сделка была оформлена 12 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, винившая в срыве сделки Россию, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками. Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Министр иностранных дел королевства, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной. По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель.

К 30 апреля стоимость нефти восстановилась до уровня, предшествовавшего рекордному падению.