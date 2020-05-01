У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус

01.05.2020, 0:35, Разное

О своей болезни, по данным РИА Новости, глава кабмина сообщил президенту Владимиру Путину, добавив, что намерен соблюдать самоизоляцию.

На должность и.о. главы правительства Мишустин предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сообщается, что президент поддержал эту инициативу.

«Я хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал глава правительства в эфире ВГТРК.