Трайбека-2020 объявила победителей

01.05.2020, 0:35, Новости дня

19-й ежегодный кинофестиваль Трайбека завершился в Нью-Йорке вручением наград в нескольких категориях. Смотр в традиционном виде был отменен из-за пандемии коронавируса, и его заменил онлайновый вариант.

Соответственно, формат вручений наград был кардинально изменен. Результаты были объявлены через Instagram. И получатели премий, и «вручанты» находились, как и большинство зрителей, в своих домах в режиме самоизоляции. Так что впервые призы вручались в виртуальном эфире сервиса Zoom.

Фестиваль во спасение

В категории «лучший американский игровой фильм» победила картина «Половина всего» (The Half of It) Элис Ву, режиссера китайского происхождения. Награда называется «премией основателей» – имеются в виду основатели фестиваля актер Роберт Де Ниро и продюсеры-супруги Джейн Розентол и Крейг Хэткофф. Фестиваль был учрежден ими в 2001 году как ответ культурной общественности Нью-Йорка на теракт 11 сентября.

Действие школьной драмы с элементами комедии «Половина всего» разворачивается в небольшом городке, где отличница Элли Чу тайно подрабатывает умением писать сочинения за одноклассников. Она влюблена в главную красавицу класса Астер Флорес, но, стесняясь своих чувств, не знает, как завязать с ней дружбу. Отношения начинают приобретать характер любовного треугольника, когда Пол, застенчивый и скромный футболист, обращается к Элли с просьбой написать от его имени письмо Астер, в которую он тоже тайно влюблен.

Отмечается, что в этой картине Элис Ву, известная своим фильмом-дебютом «Спасая лицо», по-новому взглянула на историю Сирано де Бержерака. По признанию режиссера, которая отпраздновала 50-летие в дни фестиваля, она вдохновлялась образами художника Эдварда Хоппера.

«Фильм и очарователен, и энергичен, и забавен, и динамичен, – пишут в своем коллективном вердикте члены жюри этой программы. – Он снят уверенной режиссерской рукой, характеры глубоко прописаны, а актеры просто фантастичны».

«Мои актеры пока не звезды, – сказала Элис Ву в виртуальном разговоре с членами жюри, – но уверена, что обязательно будут».

Как лучший иностранный игровой фильм был отмечен «Ненавистник» (The Hater) польского режиссера Яна Комасы. Его предыдущий фильм «Тело Христово» был номинирован на премию «Оскар».

«Ненавистник». Кадр из фильма

Молодежная драма рассказывает о метаниях Томека, который одержим влюбленностью в Габи, но их, судя по всему, разделяет имущественный барьер. Родители девушки очень богаты. Когда Томека исключают из юридической школы за плагиат, он устраивается на работу в агентство по маркетингу, где ему поручают уничтожить репутацию либерального политика. Он сближается с Габи, но его жизнь осложняется с каждым днем.

Жюри этой категории, куда входили режиссер Дэнни Бойл и актер Дэмиан Башир, в своем решении подчеркнули, что фильм «Ненавистник» «невероятно актуален сегодня» и подчеркнули сложность характера главного героя, который, «пусть и не вызывает немедленной симпатии, но неудержимо вовлекает нас в свое жизненное путешествие».

При онлайновом вручении приза Ян Комаса особо поблагодарил Трайбеку за «спасение». «Мой фильм демонстрировался в польском прокате всего пять дней, когда все кинотеатры в стране закрылись из-за карантина, – сказал он, – И фестиваль фактически подарил фильму новую жизнь».

В категории полнометражных документальных фильмов победила картина «Носки на огне» (Socks On Fire).

«Носки на огне». Кадр из фильма

«У каждого в жизни случается семейная драма, – говорится в пресс-релизе картины режиссера Бо Макгуайра, – но мало кто может документировать ее в такой лиричной и артистичной манере, как это сделал режиссер. Его фильм – изящный, очень личностный взгляд на женщин, которые его вырастили».

Конфликт, вокруг которого развивается интрига, связан с тем, что умирает матриарх семьи, не оставив завещания, и тогда в имущественный спор вступают родственники. С помощью любительского видео и игровых реконструкций Макгуайр исследует темы семейных отношений и поиска сексуальной идентичности.

Русский след

Большой успех на фестивале сопутствовал израильскому фильму «Ася» (Asia) режиссера Рути Прибар. Он получил премию имени Норы Эфрон, которая была учреждена семь лет назад и вручается кинематографистам-женщинам. Кроме того, Шира Хаас, сыгравшая одну из двух главных ролей, получила премию как лучшая актриса в иностранном игровом фильме, а Даниэлла Новиц названа лучшим оператором за работу в этом фильме.

«Ася». Кадр из фильма

Ася (актриса Алена Ив) – мать-одиночка с корнями из бывшего Советского Союза, говорящая и на иврите, и на русском. Ее 17-летняя дочь Вика (Шира Хаас) неизлечимо больна. Отношения матери и дочери добрыми никак не назовешь. Ася погружена в свою работу медсестрой в больнице, где один из врачей, также русскоязычный, ее любовник, и после тяжелого дня спешит на танцы в бар, где глушит тоску алкоголем.

Но усугубляющаяся болезнь дочери заставляет ее поменять приоритеты.

«Ася осознает, что Вике нужна от нее беззаветная любовь, – говорится в заявлении режиссера Рути Прибар. – Это фильм о материнстве, жертвенности и любви».

Рути Прибар родилась в Израиле в 1982 году. В 2012 году закончила с отличием киношколу Сэма Шпигеля в Иерусалиме. Сняла несколько короткометражных фильмов, получивших много фестивальных наград. «Ася» – ее полнометражный дебют как режиссера.

Шира Хаас играет в новом минисериале Netflix «Неортодокс» (Unorthodox), который вызвал большой отклик у зрителей и удостоился восторженных рецензий. Ее дебют состоялся в 2015 году в израильской драме «Принцесса». Она сыграла в картине «Фокстрот» и других заметных лентах израильского кино.

Актриса и режиссер Алена Ив родилась в Санкт-Петербурге. В возрасте 14 лет поехала в Израиль по молодежной программее. Жила в киббуце. Изучала кино в колледже Хадасса и в актерской студии Impro. Снимается в Израиле и России, как в кино, так и на ТВ.

«Ася» неизбежно вызывает сравнения с «Любовью» Михаэля Ханеке, – пишет в своей рецензии кинокритик «Голливуд рипортер» Дэвид Руни, – поскольку также касается тем любви и жертвенности… Зрелость режиссерского видения очевидна в ясном, отчетливо несентиментальном осмыслении безвыходной ситуации».

Как мы уже сообщали, в программе фильмов «виртуальной реальности» (VR) показывалась финская короткометражка «Забытый поцелуй» по сказке Александра Куприна, снятая режиссером Олегом Николаенко, уроженцем Украины.

Еще один «русский след» можно заметить в игровой картине «Матерна» (Materna), снятой совместно США и Кыргызстаном. Актриса Ассоль Абдуллина удостоилась премии за лучшую женскую роль в категории «американский игровой фильм».

Четыре очень разные женщины, героиня Ассоль Абдуллиной в их числе, связаны, пожалуй, лишь миссией материнства. Но когда в нью-йоркском сабвее происходит инцидент, они вдруг оказыватся ближе одна к другой, чем когда-либо раньше.

Режиссер фильма «Матерна» – Дэвид Гутник, русско-американский кинематографист из Бруклина. Он выступил монтажером нескольких игровых фильмов. «Матерна» – его игровой дебют как режиссера.

Были также вручены премии в нескольких категориях для коротких, анимационных и студенческих лент.

«Нам повезло, что технологии позволили нашим жюри определить победителей, – заявила Джейн Розентол. – Да, мы не смогли встретиться очно, но и в таком режиме очень важно поддерживать художников, ведь эта миссия нам всем по сердцу».