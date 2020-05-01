В Праге установили памятную доску бойцам армии Власова

01.05.2020, 0:35, Новости дня

На окраине Праги, в районе Ржепорые, в четверг установлена муниципальными властями мемориальная доска солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года они оказали помощь Пражскому восстанию.

На табличке размещен текст о том, что в Ржепорые руководство первой дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко приняло решение прийти на помощь восставшим против немецкой оккупации жителям Праги. В тексте есть упоминание о неоднозначном восприятии исторической роли солдат РОА (которых также называют власовцами по фамилии командующего армией). При этом приводится цитата из клиги "Архипелага ГУЛАГ" Александра Солженицына с вопросом, знали ли чехи, какие именно русские спасали город.

"300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги", – написано на памятной плите.

Помимо мемориальной доски, установлен также памятный знак в виде трёхметрового металлического столба, на вершине которого установлена миниатюрная фигурка танка, накрытого немецкой военной каской.

Установка мемориальной доски обошлась районному бюджету в 153 тысячи чешских крон (чуть более шести тысяч долларов). Староста района Павел Новотный также заявил, что приобрёл камеры видеонаблюдения. Они уже подключены.

По словам Новотного, артефакт в виде столба с фигуркой танка – это дар известного художника, который, однако, предпочёл, чтобы его имя не называлось. (iDnes.cz писало, что им мог быть чешский скульптор Давид Черни).

Ранее Новотный писал, что церемония может пройти 5 мая. Однако в Чехии в рамках борьбы с коронавирусом действует запрет на проведение публичных мероприятий.

Совет пражского района одобрил установку мемориальной доски в декабре прошлого года. Установка памятного знака бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. Министерство тогда заявило, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала, согласно которым военные преступления не имеют срока давности.

Новотный в ответ заявил, что монумент не увековечит солдат РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. При этом староста отметил, что никогда не поставил бы памятник генералу Власову.

Формирование подразделений РОА из пленных солдат Красной армии началось во время Второй мировой войны в 1943 году. Фактически боеспособные соединения начали создаваться в 1944 году после образования Комитета освобождения народов России. Возглавил его перешедший на сторону Германии советский военачальник, кавалер ордена Ленина Андрей Власов.

В боях с Красной армией на Восточном фронте участвовали немногие подразделения РОА. Незадолго до поражения Германии руководство РОА приняло решение выйти из подчинения германского командования и пробиваться на Запад, чтобы сдаться в плен западным союзником. 1-я дивизия власовцев под командованием Буняченко приняла участие в Пражском восстании, однако руководство повстанцев 7 мая предписало им покинуть город.

Относительно роли РОА в освобождении Праги и исторической оценки их деятельности в чешском обществе ведутся споры. Ряд историков указывают на то, что часть бойцов 1-й дивизии РОА ранее принадлежала к подразделениям, подавлявшим Варшавское восстание.

Генерал Власов и его приближённые были казнены в Москве по обвинению в государственной измене, приговор в настоящий момент остаётся в силе.

3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Совет района Прага 6 принял решение о сносе статуи в прошлом году. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. В самой Чехии действия районных властей осудил президент Милош Земан.

23 апреля стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотный и староста района Прага 6 Ондржей Коларж находятся под государственной охраной. В первых двух случаях защита носит превентивный характер, пишет Respekt. Коларж получил угрозы убийством. Связано ли это со сносом памятника и установкой мемориальной доски власовцам, не сообщается.