Журналисты в Черновцах задали епархии вопрос о коронавирусе. После этого в редакцию пришел священник и покашлял на сотрудников

01.05.2020, 0:31, Новости дня

В Черновцах священник Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) демонстративно покашлял на журналистов в редакции издания “Молодой буковинец”, а затем потребовал закрыть СМИ на карантин.

Украинское издание “Молодой буковинец” 29 апреля 2020 года обратилось в консисторию Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП с просьбой о комментарии. Журналисты проверяли информацию о том, что у митрополита Черновицкого Мелетия (Егоренко) пневмония, но тест на коронавирус он проходить отказывается. В консистории епархии прочитали отправленное журналистом сообщение, но не ответили на вопрос.

На следующий день, 30 апреля, секретарь консистории архимандрит Никита (Сторожук) посетил редакцию, где, по словам журналистов, демонстративно кашлял на них и “нагло себя вел”. Журналисты отмечают, что свои действия священник снимал на видео.

После этого архимандрит Никита написал заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой закрыть редакцию на карантин по причине возможного заражения коронавирусом. Он пишет, что “со страниц газеты “Молодой буковинец” узнал, что заболел COVID-19″, после чего он контактировал с главным редактором издания и другими сотрудниками. В качестве доказательств готов прислать в СБУ снятые им самим видеоматериалы.

Религиозный аналитик Андрей Смирнов в комментарии Настоящему Времени охарактеризовал действия священника как “религиозный терроризм”: “Действия архимандрита Никиты, который сознательно пытался инфицировать журналистов, можно квалифицировать как религиозный терроризм. С юридической точки зрения это уголовное правонарушение, которое должны расследовать соответствующие органы. А с канонической точки зрения это нарушение заповеди “не убий”.

Эксперт напоминает, что это уже не первый раз, когда общество сталкивается с демонстративным игнорированием карантина и опасности, которую представляет собой коронавирус, со стороны представителей УПЦ МП. Ранее после нарушения карантина в монастырях УПЦ МП были возбуждены административные и уголовные дела.

Среди иерархов церкви, у которых диагностирован коронавирус, – наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. До этого он призывал верующих не бояться и ходить в храм.