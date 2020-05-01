Министерство обороны закончило строительство шести новых медцентров

01.05.2020, 0:30, Новости дня

Еще шесть новых медицинских центров в разных регионах готовы принять пациентов с коронавирусом. Они построены силами Минобороны по поручению президента. Всего таких центров будет 16.

На две недели раньше срока. Министерство обороны заявило сдаче в эксплуатацию сразу шести новых медицинских центров, хотя по графику работы должны были закончиться только 15 мая. Строительство завершено в Подольске, Волгограде, Уссурийске и Оренбурге, Смоленске, Новосибирске.

"30-го числа мы залили этот бетон, 30-го марта. Да, и все стоит. Сжатые сроки. Ничего. Справились, у нас это не первый объект. Это, конечно, уникальный объект – полностью строительство было в очень сжатые сроки", — рассказывает Сергей Горский, начальник строительства.

Так изнутри выглядит Волгоградский медицинский центр. 413-й военный госпиталь на 100 мест уже готовится к открытию. Возвели здание в рекордные 40 дней по поручению президента. Здесь специалисты будут оказывать помощь не только военным, но и простым гражданам.

В рекордные сроки возводят все 16 новых медицинских центра. В шесть готовых уже начали завозить медицинскую технику – рентгены, томографы, оборудование анестезиологии и эндоскопии, аппараты для ультразвукового исследования и искусственной вентиляции легких и не только. Уже обеспечены новые клиники и средствами индивидуальной защиты, но, что самое важное, для каждого центра подготовлены профессиональные сотрудники — 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала.

"Врачи подготовлены. Часть из них прошли переподготовку или курсы повышения квалификации в Военно-медицинской академии. Все остальные госпитали будут планово сданы до 15 мая. Возможно, где-то так же с опережением", — заверил Тимур Иванов, заместитель министра обороны России.

На очереди еще 8 объектов. Сейчас на них в круглосуточном режиме работают более 12 тысяч человек. При возведении учитываются и региональные особенности, например угроза землетрясений на Камчатке, в Хабаровске, Севастополе и Калининграде. В некоторых регионах есть еще и проблемы с доставкой стройматериалов – там, где это нельзя сделать наземным транспортом, используют флот и даже авиацию – все, чтобы закончить строительство вовремя.