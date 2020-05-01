В Крыму обнародовали неизвестные ранее свидетельства зверств фашистов во время войны

01.05.2020, 0:30, Новости дня

Генпрокуратура обнаружила новые свидетельства преступлений нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о массовых убийствах, жертвами которых стали более 17-ти тысяч человек. Ведомство уже обратилось в Верховный суд Крыма с просьбой о возбуждении уголовного дела.

Вопросы дней давно минувших, под новым, пристальным вниманием. Некогда закрытые в архивах от глаз общественности данные о преступлениях нацистов постепенно раскрывают. Копии протоколов допроса свидетелей и обвиняемых. Результаты опознаний. На основании изученных архивных материалов о массовых убийствах советских граждан, прекращенное ранее уголовное дело, может быть возобновлено.

"В период оккупации Алушты , Евпатории и Симферополя. Немецкими захватчиками были замучены и убиты более 17 тысяч человек. В том числе стариков, женщин и детей. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка трех тысяч жителей. Поскольку не все участники зондеркоманд и карательных отрядов были обнаружены и понесли наказание, по поручению генпрокуратуры РФ в Верховный суд Республики направлено ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела", — сообщил Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной Прокуратуры РФ.

Ход истории раскрываемые данные не меняют. Напротив, подтверждают уже известные эпизоды и раскрывают в них новые детали. Всё на основании документов, которые сразу после освобождения территорий от оккупантов составляли так называемые чрезвычайные комиссии по расследованию преступлений. По горячим следам тогда успели собрать множество свидетельств. В том числе обнаружили километры зарытых противотанковых траншей по всему полуострову, в которых сваленные в кучи лежали останки тысяч мирных жителей. Но жертв захватчиков было гораздо больше.

Дети, женщины, старики. Уже на нюрнбергском процессе выяснилось — механизм нацистской машины уничтожения настраивался на ходу. Вначале идеология не принимала существования в новом мире евреев. Затем приоритеты айзанцкоманды распространились и на детей от смешанных браков с иудеями. Расстрельные рвы, газенвагены, вывозившие пачками душевнобольных из спецколонии, бомбежка эвакуационных паромов мирного населения. Воспоминания тех, кому удалось сбежать от карательной участи, одна из основ материалов дела.

Цифры и факты, хранящиеся в архивах спецслужб, по мнению историков, исчерпывающие для составления четкой картины происходившего. Но тогда, во время следствия, материалы были изучены не в полном объеме. А в конце 80-х, во времена перестройки, эти документы и вовсе были преданы забвению.

В поисках правды не только историки, но и те, чье прошлое связано с истреблением жителей Крыма. И не все факты, по словам родственников, раскрыты. Сенатор от республики, Ольга Ковитиди рассказала, что убийством ее прабабушки и сожженной греческой деревней Лаки вместе с ее жителями следователи не занимались.

Копии писем отчетов и других документов по делу об оккупации немецкими захватчиками крымского полуострова передали в Государственный архив республики и города Севастополя в рамках проекта "Без срока давности". Но изучение материалов и разоблачение нацистских преступлений продолжается и в других регионах. Новые данные обещают опубликовать уже в ближайшее время.