 

В РФ начала действовать льготная ипотечная программа под 6,5% годовых

01.05.2020, 0:30, Новости дня

С 1 мая 2020 года в РФ начала действовать программа субсидирования ипотечной ставки под 6,5% годовых на новостройки комфорт-класса в рамках поручений президента по мерам поддержки граждан и бизнеса на фоне коронавирусной эпидемии.

«Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство», – говорится в пояснительной записке к постановлению, опубликованному на сайте правительства 23 апреля.

«Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей», – считают в правительстве.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин на совещании правительства по поддержке строительной отрасли предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин разъяснил условия для получения льготной ипотеки. 23 апреля программу льготной ипотеки утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, когда в РФ подешевеет ипотека и сколько новая программа позволит сэкономить при покупке жилья.



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