 

В России выявили больше 7 тысяч заражений коронавирусом

01.05.2020, 0:08, Разное

Общее число подтвержденных случаев превысило 100 тысяч.

В РФ зарегистрировали 7099 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекций. Таким образом, с начала эпидемии в стране заболели 106 498 человек.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели больше тысячи человек, число погибших увеличилось на сотню и составило 1073. На лечении остаются 93,8 тысяч пациентов.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где зафиксировано в общей сложности больше 53,7 тысяч случаев заражения (+3093 за день). Далее идет Подмосковье (+793), Петербург (+336) и Нижегородская область (+150). Среди наиболее пострадавших от коронавируса регионов также Дагестан с 1389 подтвержденными заражениями, Мурманская область (1227) и Краснодарский край (1017).

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Источник: Новая газета



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