Стало известно об ухудшении психического здоровья россиян из-за коронавируса

01.05.2020, 0:00, Разное

Число обращений в НДЦ по поводу обострения аффективных состояний выросло в разы за прошедшие четыре недели. Люди жалуются на страх, панические атаки, депрессию, а также другие психологические расстройства.

С 26 марта по 1 апреля таких обращений было чуть более одной тысячи. Однако в последующие несколько дней количество запросов к специалистам увеличилось почти в два раза – до 2,7 тысяч. К концу месяца таких людей стало порядка трех тысяч.

Гендиректор НДЦ Александр Хаминский отметил, что жители России оказались бессильны перед пандемией коронавируса. Психика человека, по мнению эксперта, находится в условиях чрезвычайной ситуации. Сейчас люди испытывают тревогу за настоящее и будущее, а также дискомфорт от самоизоляции. Кроме того, россияне боятся подхватить новую инфекцию.

“Сейчас важно сделать все, чтобы встретить окончание пандемии хотя бы в том же психическом статусе, что и при ее начале”, – сказал Хаминский.

Также психиатры предупреждают о необходимости контролировать личное состояние, поскольку в таких экстремальных условиях возможно не только обострение старых болезней, но и появление новых. Особого внимания требуют такие симптомы, как необъяснимые мучительные приступы страха или тревоги, сопровождающиеся сильным сердцебиением, учащенным пульсом, потливостью, ознобом, дрожью в теле, ощущением нехватки воздуха.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Апр 2020 в 3:15 PDT

Тем временем зарегистрировано свыше 106 тысяч случаев заражения коронавирусом в России. Скончались от COVID-19 чуть более одной тысячи человек, выздоровели – порядка 11 тысяч.