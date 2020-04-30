Шизофрению связали с нарушением жирового обмена в мозге

30.04.2020, 23:59, Новости дня

Известно, что у людей с шизофренией в мозге объем белого вещества меньше, чем у тех, кто здоров. Целью ученых было изучение группы сфинголипидов, чьи основные функции связаны с белым веществом.

Специалисты провели анализ образцов умерших пациентов с шизофренией и обнаружили дефицит сфинголипида S1P, который нужен для продуцирования клеток мозга, присутствующих в белом веществе, – олигодендроцитов. Также эксперты проанализировали уровни S1P в образцах тканей мозга людей, которые страдали биполярным расстройством и тяжелой депрессией.

Обнаружилось, что уровни S1P были одинаковыми с результатами анализа тканей мозга умерших людей, у которых не было психических заболеваний. Результаты исследования указывают на то, что дефицит S1P является отличительной особенностью шизофрении от других психических расстройств.