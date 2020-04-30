Японцы попросили Медведеву покинуть страну

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30.04.2020, 23:53, Новости дня

Подданные Японии остались недовольны поведением Евгении Медведевой, которая могла нарушить режим самоизоляции, и призвали российскую фигуристку покинуть страну.

В начале апреля Медведева прилетела из Канады в Японию, где в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Причиной такого раннего перелета стало закрытие границ этих двух государств на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Позже шоу было отменено, но Медведева осталась в Японии, передает РИА «Новости».

Недавно японские пользователи Twitter сообщили, что российская фигуристка тренировалась на катке в городе Хатинохе, который ранее был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Местные жители раскритиковали фигуристку за такое поведение, а некоторые даже призвали Медведеву покинуть Японию.

Ранее Медведева с помощью эмоджи отреагировала на обвинение в намерении сменить гражданство.

Между тем двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко посоветовал Медведевой завершить спортивную карьеру.



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