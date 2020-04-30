 

Людмила Артемьева не планирует уходить из “Сватов”

30.04.2020, 23:53, Разное

Людмила Артемьева, полюбившаяся многим российским зрителям благодаря роли Ольги Николаевны в сериале режиссера Юрия Морозова “Сваты”, не планирует уходить из проекта. Информацию об отказе актрисы от съемок в новом сезоне опровергали ее коллеги Анна Кошмал и Федор Добронравов.
Ранее появились сведения о том, что артистка не будет больше участвовать в съемках сватов. Сама Артемьева долгое время воздерживалась от комментариев по этому поводу, однако на днях решила “развеять опасения”. На своей странице в социальной сети знаменитость написала, что ее героиня, Ольга Николаевна никуда не делась и зрители вновь увидят её в продолжении многосерийного фильма.

Сообщение актрисы очень обрадовало её многочисленных поклонников и любителей комедийного проекта. Подписчики Артемьевой писали, что с нетерпением ждут выхода нового сезона с “талантливой, умной, красивой и стильной Ольгой Николаевной”.



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