В РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции

30.04.2020, 23:53, Новости дня

В РФ зафиксировали увеличение числа пожаров со введением в стране режима самоизоляции из-за коронавируса, заявили в МЧС.

Одной из причин являются «детские шалости с огнем», сообщил замглавы ведомства Илья Денисов, передает «Интерфакс».

Также число погибших из-за пожаров «на фоне режима самоизоляции» выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с 15 марта по 20 апреля в результате пожаров погибли 809 человек.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области чиновников заподозрили в поджоге сухой травы в лесах.