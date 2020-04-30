 

В РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции

30.04.2020, 23:53, Новости дня

В РФ зафиксировали увеличение числа пожаров со введением в стране режима самоизоляции из-за коронавируса, заявили в МЧС.

Одной из причин являются «детские шалости с огнем», сообщил замглавы ведомства Илья Денисов, передает «Интерфакс».

Также число погибших из-за пожаров «на фоне режима самоизоляции» выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с 15 марта по 20 апреля в результате пожаров погибли 809 человек.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области чиновников заподозрили в поджоге сухой травы в лесах. 



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