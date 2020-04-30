Польский профессор – коронавирус разрушил главный элемент державности ЕС — экономику

30.04.2020, 23:41, Новости дня

Вирус обнажил слабые стороны ЕС и разрушил его главную силу — экономику, заявил польский профессор Кшиштоф Мищчак. В беседе с Polskie Radio он отметил, что в связи с этим значение и роль Европы в международной политике будет только уменьшаться.



Reuters

В тени эпидемии коронавируса на международной арене продолжается политико-экономическое соперничество. Ещё до того, как началась пандемия, лидер Росиси Владимир Путин призывал вернуться к модели «концерта держав»*, согласно которой большую роль в процессе создания миропорядка играли отдельные, самые сильные государства, пишет Polskie Radio.

«Я считаю, что этот процесс замедлится. По разным причинам. Эпидемия оказывает влияние на экономики многих стран. Такая уже угроза нависает как над Западом, так и над Россией», — рассказал в эфире Polskie Radio польский профессор Кшиштоф Мищчак.

Учёный считает, что влияние и значение как Европы, так и главной силы западного мира — США, будет уменьшаться. Он обращает внимание на то, что в период, когда налицо несколько кризисов, реагируя неправильно, ЕС сегодня всё меньше участвует в международной политике.

«Вирус обнажил слабые стороны ЕС», — подчеркнул польский профессор. «Элементом державности ЕС всегда была его экономика, торговая сила, и именно это сегодня рухнуло», — резюмировал в эфире Polskie Radio Кшиштоф Мищчак.

* «Концерт великих держав» XIX века представлял собою неустойчивую коалицию (Австрия, Британия, Пруссия и Россия), ориентированную на поддержание мира и обеспечение "спокойствия и процветания" в Европе (прим ИноТВ).