Рада обратилась к депутатам других стран с заявлением об «агрессии» России

30.04.2020, 23:30, Новости дня

Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от партии «Слуга народа», впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом «усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины».

«Постановление имеет целью одобрить обращение Верховной рады к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить внешнее давление на РФ с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращения РФ в международное правовое поле», – говорится в тексте принятого Радой документа, передает ТАСС.

Также Рада обвиняет Россию в совершении действий, направленных «против территориальной целостности и суверенитета Украины» и невыполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Киев призывает парламенты и международные организации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Москву «до полного прекращения вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины»; просит придерживаться «политики непризнания аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь», а также использовать все механизмы для освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины.

Кроме того, Рада требует от РФ «отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе» и наращивания военных сил в Черном и Азовском морях; призывает осудить строительство моста через Керченский пролив, а также отказаться «от всех видов военного сотрудничества с РФ, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий».

Текст постановления вступает в силу со дня его принятия и безотлагательно должен быть направлен иностранным парламентам и международным организациям. Авторами обращения являются депутаты от нескольких политических сил, в том числе от «Слуги народа», Европейской солидарности», «Голоса». В то же время сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что эта политическая сила против такого обращения, считает его «пустым» и что оно «ни на шаг не приблизит мир в Донбассе».

Ранее подобное заявление принималось неоднократно, но предыдущим созывом Рады.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.