 

В Сети появился первый тизер мистического сериала Дмитрия Глуховского «Топи»

30.04.2020, 23:30, Разное

На канале видеохостинга YouTube «КиноПоиск Videos» недавно появился первый тизер мистического сериала «Топи», снимающегося по сценарию писателя Дмитрия Глуховского. Премьера картины запланировано должна состояться осенью текущего года.
На данный момент съёмки сериала «Топи» временно приостановлены, так как режиссёр и занятые в нём актёры вынуждены соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Позже работа над картиной по сценарию писателя Дмитрия Глуховского, известного по произведению «Текст», снова продолжится. Многосерийный фильм с элементами мистики планируется к показу сервисом «КиноПоиск HD», а тизер ожидаемой новинки можно увидеть уже сейчас.

В новом сериале задействованы многие российские знаменитости, в числе которых Екатерина Шпица, Иван Янковский, Тихон Жизневский и другие. На экранах зрители увидят историю группы столичных молодых людей, поехавших в деревню Топи, где находится чудотворный монастырь. За этим местом закрепилась «дурная слава», что на себе прочувствуют ищущие ответы на волнующие вопросы и отправившиеся в глубинку москвичи, информирует New Inform.



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