Джонсон: Мы прошли пик эпидемии и движемся вниз по склону

30.04.2020, 23:25, Новости дня

Великобритания оставила позади пик эпидемии коронавируса. Об этом на брифинге 30 апреля заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Брифинг транслировался в его Twitter-аккаунте.

“Сегодня я впервые могу подтвердить, что мы прошли пик этой болезни и движемся вниз по склону”, – сказал Джонсон.

По его словам, ни разу за время вспышки система здравоохранения не находилась в кризисном состоянии, ни одному пациенту не было отказано в интенсивной терапии.

“Мы избежали неконтролируемой и катастрофической эпидемии, где возможный пессимистический сценарий предусматривал 500 000 смертей”, – заявил глава правительства.

Он предупредил о риске повторного всплеска инфекции.

“Мы словно прошли по огромному альпийскому туннелю, теперь мы можем видеть впереди солнечный свет и пастбище. Но жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не налетели с размаху на вторую, еще большую гору”, – аллегорически высказался Джонсон.

Правительство готовится смягчить строгие правила социального дистанцирования, но ношение масок останется обязательным, добавил премьер-министр.

WATCH LIVE: #coronavirus press conference (30 April 2020)

Speakers:

PM @BorisJohnson

Prof Chris Whitty, @CMO_England

Sir Patrick Vallance, @uksciencechief https://t.co/7vyDHidgTJ

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 30, 2020

Джонсон впервые с 25 марта принял участие в ежедневном брифинге о ситуации с распространением коронавируса. Он сам переболел COVID-19.

На фоне заявлений премьера министерство здравоохранения Соединенного Королевства сообщило в Twitter о 50-процентном росте числа новых случаев заражения. Сегодня этот показатель составил 6032 (за предыдущие сутки – 4076). Всего в стране инфицировано 171 253 человека (четвертый показатель в мире).

За 24 часа умерло 674 британца, всего скончался 26 771 житель королевства (третье место в мире).

As of 9am 30 April, there have been 901,905 tests, with 81,611 tests on 29 April.

687,369 people have been tested of which 171,253 tested positive.

As of 5pm on 29 April, of those tested positive for coronavirus across all settings, 26,771 have sadly died. pic.twitter.com/thSbLqfexF

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 30, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 30 апреля коронавирусной инфекцией заразилось почти 3,25 млн человек, из них 230,6 тыс. умерли, 1 млн выздоровел, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.