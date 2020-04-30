 

В штабе ООС заявили, что база, на которой нашли “масштабный схрон” оружия, уже два месяца под охраной военных

30.04.2020, 23:25, Новости дня

В штабе операции Объединенных сил прокомментировали обнаружение “масштабного схрона” вооружений на бывшей тыловой базе “Украинской добровольческой армии”. Заявление штаба ООС опубликовано в Facebook.

“Два месяца назад совместная комиссия в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, военной контрразведки СБУ и других правоохранительных органов поставила на учет вооружение и технику, которые находились на объекте, взятом под охрану. На днях на указанный объект по решению суда в рамках другого уголовного производства были допущены представители прокуратуры и Национальной полиции. Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным силам Украины продолжаются”, – сказано в сообщении.

Штаб ООС призвал “представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед опубликованием”.

Важливо!!!#ООС #Операція_ОСДва місяці тому спільною комісією у складі представників Сил спеціальних операцій…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 30. aprill 2020

Об обнаружении “масштабного схрона” боеприпасов и боевой техники (в частности, БМП и БТР) накануне сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. 

При этом журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию источника в Вооруженных силах и бывшего нардепа, участника АТО Дмитрия Яроша, заявил в Facebook, что оружие находилось на базе 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины.

Ярош добавил, что раньше это была тыловая база “Украинской добровольческой армии”, но два месяца назад ее передали спецназу ВСУ. Оружие и технику, по его словам, принимают на баланс украинской армии по решению главкома ВСУ Руслана Хомчака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Самолечением объяснили две трети смертей от коронавируса

30.04 / Роскачество проверило работу приложений по доставке еды

29.04 / Рубль вырос к доллару и евро

15.04 / В Москве начинают проверки цифровых пропусков

04.04 / В Украине умерло уже 27 больных COVID-19, Кабмин обнародовал список новых карантинных ограничений. Главное за день

07.04 / Следи за собой, будь осторожен: в Сети обсуждают фривольное поведение мэра Южно-Сахалинска и его помощницы

26.03 / 2 триллиона долларов – беспрецедентный пакет экономических мер

21.04 / Новым главой ЕСПЧ стал судья из Исландии

27.04 / Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в совращении малолетних

19.04 / Число заболевших COVID-19 в мире достигло 2,3 миллиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска