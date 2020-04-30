В штабе ООС заявили, что база, на которой нашли “масштабный схрон” оружия, уже два месяца под охраной военных

30.04.2020, 23:25, Новости дня

В штабе операции Объединенных сил прокомментировали обнаружение “масштабного схрона” вооружений на бывшей тыловой базе “Украинской добровольческой армии”. Заявление штаба ООС опубликовано в Facebook.

“Два месяца назад совместная комиссия в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, военной контрразведки СБУ и других правоохранительных органов поставила на учет вооружение и технику, которые находились на объекте, взятом под охрану. На днях на указанный объект по решению суда в рамках другого уголовного производства были допущены представители прокуратуры и Национальной полиции. Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным силам Украины продолжаются”, – сказано в сообщении.

Штаб ООС призвал “представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед опубликованием”.

Об обнаружении “масштабного схрона” боеприпасов и боевой техники (в частности, БМП и БТР) накануне сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

При этом журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию источника в Вооруженных силах и бывшего нардепа, участника АТО Дмитрия Яроша, заявил в Facebook, что оружие находилось на базе 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины.

Ярош добавил, что раньше это была тыловая база “Украинской добровольческой армии”, но два месяца назад ее передали спецназу ВСУ. Оружие и технику, по его словам, принимают на баланс украинской армии по решению главкома ВСУ Руслана Хомчака.